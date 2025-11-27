2p
Rendkívüli közgyűlést hív össze Karácsony Gergely

Rendkívüli közgyűlést hív össze Karácsony Gergely

mfor.hu

Nem akárhol lesz: a kelenföldi buszgarázsban.

„Akkor játszuk ezt a játékot, összehívtam a Fővárosi Közgyűlés ülését hétfő 17:00 órára, de a rendkívüli közgyűléshez rendkívüli helyszínt választottunk: a kelenföldi buszgarázsban lesz a rendkívüli közgyűlés – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Telex tudósítása szerint.

Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki Kormányinfón arról beszélt, hogy a kormány elkötelezett Budapest működőképességének biztosításában, nyitottak a mentőcsomagra, de a kormány azt várja, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget.

Karácsony Gergely azt mondta, hogy sokszor úgy érzi, hogy egy Örkény István drámában élnek. A dráma első felvonása az volt, hogy Európa 9. legnagyobb városának főpolgármestere Gulyás Gergely Facebookján végignézi, hogy mi fog történni a városával, a második felvonás pedig az volt, hogy miközben a megmentésről beszéltek levontak Budapest számlájáról 12 milliárd forintot.

A főpolgármester összefoglalta a kialakult helyzetet: 2025-ben a főváros likviditási nehézségei addig súlyosbodtak, hogy a kifizetések teljesítése is kihívást jelent. „2025 végén fizetésképtelenné válhat a város, így a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet.” Felidézte, hogy mivel nehézségeiket önállóan nem tudták megoldani, a helyzet rendezéséhez segítséget kértek a kormánytól.

A rendkívüli közgyűlésen született döntést ismét személyesen viszi el majd a Karmelitába, de ezúttal a budapestieket is hívja.

”A 17 órás közgyűlés után fél hétkor találkozunk a Clark Ádám téren. Legyen egy Budapesti Büszkeségmenet kettő. Az elfogadott határozatot együtt visszük fel a Karmelitába„ – mondta a főpolgármester.

