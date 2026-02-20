Rendkívüli: megsemmisítette Donald Trump vámjait az amerikai Legfelsőbb Bíróság

A többségi – hat-három arányú – döntés szerint az importvámok jogalapjául szolgáló törvény „nem hatalmazza fel az elnököt vámok kivetésére” – számol be róla a CNBC.

A bíróság véleményét John Roberts főbíró ismertette. Clarence Thomas, Samuel Alito és Brett Kavanaugh bírók különvéleményt fogalmaztak meg.

Az áprilisi „Liberation Day” során bejelentett vámok közül sokat a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) egy újszerű értelmezésére hivatkozva vezettek be. Ide tartoznak Trump globális „viszonossági” vámjai, valamint az Egyesült Államokba irányuló, állítólagos halálos kábítószer-csempészettel összefüggő külön vámok is.

Az IEEPA kifejezetten nem említi a vámokat. Ehelyett felhatalmazza az elnököt arra, hogy a nemzeti vészhelyzet kihirdetése után „szabályozza … a külföldi tulajdonhoz kapcsolódó importügyleteket” bizonyos „szokatlan és rendkívüli” fenyegetések kezelése érdekében.

A Trump-kormányzat azzal érvelt, hogy ez a megfogalmazás feljogosítja az elnököt arra, hogy vámokat vessen ki a külföldi árukra.

A kritikusok szerint azonban a törvény nem teszi lehetővé, hogy az elnök egyoldalúan, bármilyen mértékű vámot, bármely országra, bármikor kivetessen. Egy szövetségi kereskedelmi bíróság és egy szövetségi fellebbviteli bíróság is jogellenesnek minősítette Trump IEEPA-alapú vámjait, mielőtt az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé került volna.

A tavalyi amerikai vámbevételek többsége az IEEPA alapján kivetett kereskedelmi intézkedésekből származott. Más IEEPA-alapú vámok Mexikót, Kanadát és Kínát célozták, azokkal a vádakkal összefüggésben, hogy ezek az országok lehetővé tették a halálos kábítószer, a fentanyl beáramlását az Egyesült Államokba.

Trump többször is dicsérte a vámokat, mint a szövetségi bevételszerzés egyik legfontosabb forrását, valamint mint kulcsfontosságú eszközt a külföldi partnerekkel és ellenfelekkel folytatott tárgyalásokban. Az amerikai elnök azt is állította, hogy a vámbevételek olyan nagyok, hogy akár a jövedelemadót is kiválthatják.

„Több mint 600 milliárd dollár vámbevételt szedtünk be, és hamarosan még többet fogunk” – írta egy közelmúltbeli Truth Social-bejegyzésében. A mostani ítélet előtt, január 12-én Trump úgy fogalmazott, hogy „ha a Legfelsőbb Bíróság az Amerika Egyesült Államai ellen dönt, akkor nagy bajban vagyunk!”

Az ügynek garantáltan folytatása következik.