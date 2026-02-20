3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Donald Trump Védővámok, kereskedelmi háború

Rendkívüli: megsemmisítette Donald Trump vámjait az amerikai Legfelsőbb Bíróság

mfor.hu

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pénteken eltörölte Donald Trump amerikai elnök kiterjedt vámprogramjának és vámintézkedéseinek jelentős részét.

 

A többségi – hat-három arányú – döntés szerint az importvámok jogalapjául szolgáló törvény „nem hatalmazza fel az elnököt vámok kivetésére” – számol be róla a CNBC.

A bíróság véleményét John Roberts főbíró ismertette. Clarence Thomas, Samuel Alito és Brett Kavanaugh bírók különvéleményt fogalmaztak meg.

Az áprilisi „Liberation Day” során bejelentett vámok közül sokat a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) egy újszerű értelmezésére hivatkozva vezettek be. Ide tartoznak Trump globális „viszonossági” vámjai, valamint az Egyesült Államokba irányuló, állítólagos halálos kábítószer-csempészettel összefüggő külön vámok is.

Az IEEPA kifejezetten nem említi a vámokat. Ehelyett felhatalmazza az elnököt arra, hogy a nemzeti vészhelyzet kihirdetése után „szabályozza … a külföldi tulajdonhoz kapcsolódó importügyleteket” bizonyos „szokatlan és rendkívüli” fenyegetések kezelése érdekében.

A Trump-kormányzat azzal érvelt, hogy ez a megfogalmazás feljogosítja az elnököt arra, hogy vámokat vessen ki a külföldi árukra.

A kritikusok szerint azonban a törvény nem teszi lehetővé, hogy az elnök egyoldalúan, bármilyen mértékű vámot, bármely országra, bármikor kivetessen. Egy szövetségi kereskedelmi bíróság és egy szövetségi fellebbviteli bíróság is jogellenesnek minősítette Trump IEEPA-alapú vámjait, mielőtt az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé került volna.

Nemrég a Klasszis Podcastban Gyurcsik Attila is arra hívta fel a figyelmet, hogy a globális és az amerikai gazdaság szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy miként dönt a Legfelsőbb Bíróság Donald Trump vámjairól. A műsort itt hallgathatják vissza:

A tavalyi amerikai vámbevételek többsége az IEEPA alapján kivetett kereskedelmi intézkedésekből származott. Más IEEPA-alapú vámok Mexikót, Kanadát és Kínát célozták, azokkal a vádakkal összefüggésben, hogy ezek az országok lehetővé tették a halálos kábítószer, a fentanyl beáramlását az Egyesült Államokba.

Trump többször is dicsérte a vámokat, mint a szövetségi bevételszerzés egyik legfontosabb forrását, valamint mint kulcsfontosságú eszközt a külföldi partnerekkel és ellenfelekkel folytatott tárgyalásokban. Az amerikai elnök azt is állította, hogy a vámbevételek olyan nagyok, hogy akár a jövedelemadót is kiválthatják.

„Több mint 600 milliárd dollár vámbevételt szedtünk be, és hamarosan még többet fogunk” – írta egy közelmúltbeli Truth Social-bejegyzésében. A mostani ítélet előtt, január 12-én Trump úgy fogalmazott, hogy „ha a Legfelsőbb Bíróság az Amerika Egyesült Államai ellen dönt, akkor nagy bajban vagyunk!”

Az ügynek garantáltan folytatása következik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gyenge volt az év végi bónuszosztás, és ez a fizetési adatokon is látszik

Gyenge volt az év végi bónuszosztás, és ez a fizetési adatokon is látszik

Egy-egy ágazatban, például az energiaszektorban tudták csak érdemben felhúzni a decemberi fizetési adatokat az év végi bónuszok. A jövedelmi ötödök közül csak a második legjobban kereső ötöd fizetése emelkedett 10 százalék feletti mértékben, de így sem érik el az átlagot: afelett kizárólag a legfelső ötöd keres. A szektorok között is nagy a szórás, a közmunkások átlagosan havi 110 ezer forint alatti összeget visznek haza.

Hiába nem adjuk az ukránoknak, mégis emelkedi a dízel ára

Hiába nem adjuk az ukránoknak, mégis emelkedik a dízel ára

Szombattól emelkedik a nagykereskedelmi ár.

Lecsapott az MNB, visszavonták egy pénzügyi szolgáltató engedélyét

Lecsapott az MNB, visszavonták egy pénzügyi szolgáltató engedélyét

Hónapok óta nem reagált a cég, elege lett a Magyar Nemzeti Banknak.

Az éjszaka megmozgatott 54 milliárdot a kormány, mire kellett a pénz?

Az éjszaka megmozgatott 54 milliárdot a kormány, mire kellett a pénz?

A legnagyobb összeg az MNV-nek ment.

Üzenet jött Zágrábból az orosz olajról, nem fog neki örülni a magyar kormány

Üzenet jött Zágrábból az orosz olajról, nem fog neki örülni a magyar kormány

Szívesen segítenek, de nem úgy.

Szijjártó Péter megint variált egyet a nagykövetekkel

Szijjártó Péter megint variált egyet a nagykövetekkel

Áttolja egyik bábuját egy másik pozícióba a külügyminiszter.

Erre készül Karácsony Gergely a Nagykörúton: eltűnik két sáv

Erre készül Karácsony Gergely a Nagykörúton: eltűnik két sáv

A gyalogosok és a kerékpárosok a középpontban. Bemutatták a terveket.

Az amerikai olajtartalékkal is baj van

Az amerikai olajtartalékkal is baj van

Az árak pedig nőnek.

Lázár János ráncolhatja a szemöldökét: bezuhantak tavaly a lakásépítések

Lázár János ráncolhatja a szemöldökét: bezuhantak tavaly a lakásépítések

De idén nagyot fordulhat a világ az engedélyek és bejelentések száma alapján.

Kijöttek a pontos kereseti adatok: ennyivel emelkedett a nettó átlag tavaly

Kijöttek a pontos kereseti adatok: ennyivel emelkedett a nettó átlag tavaly

Decemberben a mediánbér elérte a 427 500 forintot, a nettó átlagkereset pedig megközelítette az 550 ezret a KSH legfrissebb adatai szerint.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168