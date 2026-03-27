Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

A Magyar Nemzeti Bank 2026. márciusi inflációs prognózisát figyelembe véve nyugdíjkorrekcióra van szükség. A legrászorultabb idős honfitársainkat meg kell óvni attól, hogy „kényszerhitelezővé” váljanak – írja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

Az infláció alakulásának hiteles megállapítására és előrejelzésére felhatalmazott Magyar Nemzeti Bank közzétette a 2026-os évre várható prognózisát. A friss jegybanki számítás szerint az év egészében 3,8 százalékra gyorsulhat az infláció. A gazdasági növekedés mértéke pedig a korábban vártnál jóval kedvezőtlenebb lehet. Erről itt olvashatnak:

A jelzett adat meghaladja a tavaly törvénybe foglalt 3,6 százalékos pénzromlás mértékét, amiből az következett, hogy 2026 januárjában a nyugdíjakat szintén csak 3,6 százalékos arányban emelték. „Az Alaptörvényben is többször hivatkozott emberi méltóság, méltányosság és az adatok alapján korrekcióra van szükség” – teszi hozzá a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

A megismert magasabb várható infláció és az év elején történt tényleges nyugdíjemelés közötti különbség elsősorban az alacsony nyugellátásban részesülőket sújtja. Az egyesület kezdeményezi, hogy a jelenlegi medián nyugdíj (230.000 Ft) összeg alatti ellátásban részesült idősek (1 millió fő) részére soron kívüli, 0,2 százalékos nyugdíjkorrekciós lépésre kerüljön sor. Számításaik szerint ez átlagosan havi 350 forintos emelést jelentene a rászorultak részére. 

Az egyesület megítélése szerint érzéketlenséget és figyelmetlenséget jelentene az, ha a legszegényebb időseket a költségvetés „kényszerhitelezővé” tenné. 

