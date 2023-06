Rengeteg pénzt talált a költségvetésben a DK - itt az 5 pontos béremelési csomagjuk

Az Árnyékkkormány alternatív költségvetést készített, amit a DK frakciója be is nyújtott a magyar Országgyűlésbe, és ami az áremelések helyett a béremelésekre koncentrál. Az Árnyékkormány elkészítette az orbáni infláció letörését szolgáló 13 pontját, és megalkotta béremelési csomagját, és kiszámolta azt is, miből finanszírozhatók a fizetésemelések - közölte a párt csütörtökön.

Azt írják: az Árnyékkormány elvenné a propagandára fordított százmilliárdokat Rogán Antal minisztériumától, nem adna egy fillért sem a bukásra ítélt paksi atomerőmű-bővítésre, ahogy a Budapest-Belgrád vasútra sem, és nem pazarolná a közpénzt sporteseményekre, állami rendezvényekre.

"Ezzel összesen 1780 milliárd forintot lehetne megtakarítani a költségvetésben, amivel előteremthetnénk a fedezetet az ötpontos béremelési csomagunkra."

Több kerülne a pénztárcákba a DK javaslatai szerint. Fotó: Privátbankár

A Dobrev Klára Árnyékminiszterelnök által jegyzett közlemény az alábbi 5 pontot sorolja fel: