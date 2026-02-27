Rengeteg Teslára adott milliókat a magyar állam

Az Energiaügyi Minisztérium péntek reggeli közleménye szerint új mérföldkőhöz érkezett a vállalati e-autó program, amelynek keretében a cégek állami támogatással vásárolhatnak elektromos hajtású személygépkocsit, teherautót vagy kisbuszt.

A cégek átlagosan 3,9 millió forint támogatást kaptak kézhez, a program megemelt keretösszeggel, összesen 45 milliárd forinttal még április közepéig elérhető.

A legnépszerűbb modell a Tesla Model Y típusa volt a programban, a 7 ezer járműből közel 800 darab ilyet vettek a cégek.