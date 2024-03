Repülnek a százmilliók: elképesztő, mennyibe került Szijjártó Péter három útja 

Az Átlátszó.hu Mészáros Lőrinc által is gyakorta használt, OE-HUG lajstromjelű osztrák magánrepülőgép útvonalait vizsgálva bukkant rá arra az amerikai útra, amely során a repülő a magyar kormánydelegációval egy időben és helyen járt az amerikai kontinensen. Eszerint a privát jet ezúttal sem a külügyminisztert és delegációját szállította. Szijjártó Péter és kísérete ugyanis egy luxus jettel utazott a New York-i ENSZ-konferenciára.

A cikk szerint a miniszter ezt követően ugyanezzel a PH-AJX lajstromjelű géppel ment Brüsszelbe, majd szeptemberben újra New Yorkba, ahol a repülő megvárta, hogy egy másik jettel Austinba és Houstonba is elrepüljön.

Drága utak egy holland luxusgéppel. Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A külügyminiszter 2023. július 17-én és 18-án az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának, Biztonsági Tanácsának, valamint Közgyűlésének ülésein vett részt New Yorkban, illetve találkozott az UNICEF képviselőivel is.

A külügyminiszter közösségi oldalai, valamint a Ferihegyi repülőtér reptérforgalmi adatai szerint július 17-én, hajnali 2 óra 30 perckor egy holland lajstromjelű privát jet indult útnak Ferihegyről. A repülőgép megszakítás nélkül átrepülte az Atlanti-óceánt, majd a New York közelében fekvő Teterboro Repülőtéren szállt le.

A külügyminiszter amerikai tartózkodása idején az OE-HUG lajstromjelű repülő Washingtonban, majd New Yorkban járt, ahol egy nappal tovább maradt, mint Szijjártó. Az Átlátszó.hu szerint biztos nem a miniszter utazott a magánrepülőgéppel, ugyanis az OE-HUG jelzésű privát jet pár órával később indult el Magyarországról, mint Szijjártó, másrészt először Washingtonba repült, és csak másnap, 2023. július 18-án ment New Yorkba, ahol Szijjártó már az előző napon is tárgyalt az ENSZ-ben.

Kapcsolódó cikk Rendőrségi helikopterrel indult Szijjártó Péter Ukrajnába Fotókat posztolt a nagy jelentőségű utazás első pillanatairól a miniszter.

A hazautazásnál a miniszter július 19-én, szerdán hajnalban már a Budapestre érkezéséről osztott meg képet, amíg a Mészáros Lőrinchez köthető magángép csak másnap, július 20-án reggel ért Magyarországra.

Az Átlátszó.hu Közadatigényléssel kikérte a külügyminiszter Budapest-New York-Budapest repülőútjának költségét. A válasz szerint 95,6 millió forint volt.

A PH-AJX lajstromjelű repülő egy Dassault Falcon 7X, vagyis a miniszter által jellemzően használt 606-os és 607-es honvédségi gépekkel megegyező típusú, de azokénál sokkal exkluzívabb a belső kialakítása. A légijármű, mellyel Szijjártó utazott, jelenleg a holland Exxaero privát jetes cég kezelésében működik- jegyzi meg a cikk.