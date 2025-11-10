7p
Makró A költségvetés helyzete Európai Unió Forint Orbán Viktor

Repülőrajt helyett zuhanórepülés? Mire kell Orbán Viktornak az amerikai védőháló?

Király Béla
Király Béla

A magyar miniszterelnök amerikai útja során pénzügyi megállapodás is született. Ennek kapcsán azonban egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz. Feltételezhetően swap-ügyletről van szó, ám az nem váltja ki az uniós forrásokat, ahogy azt Orbán Viktor feltételezi.

A magyar miniszterelnök saját korábbi állítása szerint „nem foglalkozik üzleti ügyekkel”, közgazdasági végzettsége sincs. Így könnyen előfordulhat, hogy erre vezethető vissza az a vasárnapi bejelentése, mely kicsit zavarosnak tűnik. Orbán Viktor a hazaúton azt hangsúlyozta, hogy az amerikai eszközzel elháríthatóak az esetleges külső, spekulatív támadások a forinttal szemben. Ami arra utal, ami már szombaton a magyar sajtóban is megjelent, hogy swap (devizacsere) ügylet jöhet létre a két ország (jegybankja) között. Ugyanakkor, ha valóban ilyen megállapodás született, vagy fog, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) képviselői a hivatalos delegációban nem vettek részt, az nem váltja ki az uniós forrásokat.

A miniszterelnök Deák Dániel kérdésére úgy fogalmazott, hogy az amerikai féllel történt pénzügyi és gazdasági megállapodások eredményeképp a Magyarországgal szemben alkalmazható brüsszeli eszközök mostantól kicsorbultaknak tekinthetők. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a washingtoni megállapodások egy pénzügyi védőpajzzsal ruházzák fel Magyarországot. „Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, annak a pénzügyi rendszerét, akkor arra a szavukat adták az amerikaiak, hogy ebben az esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni” – magyarázta Orbán Viktor.

Trump a forintot is megvédené?
Trump a forintot is megvédené?
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A nyilatkozatban ugyan nem szerepelt, hogy pontosan milyen pénzügyi eszközt is biztosítanak majd az amerikaiak, ám néhány héttel korábban az USA-ban az argentin elnök, Javier Milei kért és kapott pénzügyi mentőövet: 20 milliárd dollár értékben biztosítottak devizaswap lehetőséget a dél-amerikaiak számára. Erre az időközi választások előtt azért volt szüksége Argentínának, mert úgy tűnt, hogy az elnök pártja pozíciókat veszíthet, és a peso piaca meglehetősen idegesen viselkedett. Ekkora dollárösszeggel megnövelve a devizatartalékokat viszont az argentin jegybank számára már reális alternatíva lett volna a peso védelme. Más kérdés, hogy a választásokon az előrejelzéseket felrúgva Milei pártja nyert, így végül nem volt szükség a swap lehívására.

Ugyanakkor a swap nem egyoldalú transzfer, még csak nem is hitel, így a magyar pénzügyi stabiltást önmagában nem tudja biztosítani. Az uniós pénzek, amelyet kiváltani vél ezzel Orbán Viktor, ugyan célokhoz kötöttek, de nem kell ezeket visszafizetni (ezeket nevezik a közgazdaságtanban transzfernek). A miniszterelnök által elmondottak alapján feltételezhető, hogy az amerikai megállapodás nem is hitel, amely, ha nem is olyan előnyös módon (hiszen ezt kamatosan kell később törleszteni), mint a transzferek, de finanszírozást biztosíthat a költségvetésnek. Érdemes még elmondani, annak ellenére, hogy Orbán Viktor állítása szerint a brüsszeli forrásokat ki lehet váltani az amerikai segítséggel, ez szinte biztosan nem fedi a valóságot. Arra viszont lehetőséget teremthet, ahogy azt a lentiekben elmagyarázzuk, hogy elszálló költségvetési hiány esetén se kerüljön a forintra céltábla.

A fentiekkel szemben a swap ügylet, amit valószínűleg Orbán Viktor szavai szerint pénzügyi védőpajzs lesz Magyarország számára, elsősorban a deviza védelmére szolgálhat. A swap (vagy swap line) keretében a devizák cseréjére van lehetőség, így a például a magyar jegybank, az MNB a saját devizáját cserélhetné el dollárra. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy az amerikai jegybanknak ugyan valószínűleg semmi szüksége forintra, de ha ilyen megállapodás születik, akkor a meghatározott keretösszegnek megfelelően biztosít dollárt forintért.

Mindez pedig azért jelenthet védőpajzsot – például spekulációs támadás esetén –, mert a jegybankok saját devizát korlátlan mennyiségben tudnak teremteni, de más ország devizáját nem. Ha pedig a spekulánsok elkezdenek forint ellen spekulálni – amikor a gyakorlatban forintot adnak el és eurót (vagy dollárt vesznek) –, akkor könnyen el tud mozdulni a kereslet-kínálati viszonyok miatt az árfolyam, és egyre több forintot kell adni egy euróért. Érdemes megjegyezni, ahogy a szavannák, úgy a pénzpiacok hiénái sem ostobák és nem az erőseket, hanem a gyengéket próbálják legyűrni. Ha azt látják, hogy egy országnak nagy az adóssága, jelentős költségvetési hiánnyal küzd, az egyensúlyi mutatói (mint a folyó fizetési mérleg vagy a külkereskedelmi mérleg) erősen megbillen, akkor „támadják meg a devizát”. Ez történt anno a 2008-as hitelválság idején, de 2022-ben, a gázárak felrobbanásakor is ez adott zöld jelzést a forint elleni spekulációnak. Ha egy ország gazdasági mutatói stabilak, vagy nagyon komoly szereplő áll mögötte – legyen az a Nemzetközi Valutaalap (IMF), az Európai Központi Bank (EKB), vagy jelen esetben az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed –, akkor az sokakat visszatart attól, hogy egy deviza ellen spekuláljanak. Vélhetőleg a magyar kormány is ezért szeretne ilyen swap ügyeletet.

Ugyanakkor felvetődik, hogy miért is tart valójában a forint elleni támadástól a kormány, amely ugyan ezúttal is konzekvensen „brüsszelezik”, ám szakmai szemmel ez csak a „szokásos parasztvakításnak” tekinthető. Az Európai Unió ugyanis soha nem végez olyan pénzügyi tranzakciókat, amely veszélyeztetné a forint stabilitását, sőt az EKB sem, amelynek székhelye Frankfurtban van. A megértéshez közelebb vihet, hogy később Orbán Viktornak volt egy kiegészítése: „ha a világ bármely más sarkából indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben, akár ami az árfolyamunkat, akár az adósságbesorolásunkat érintené, annak az elhárításához rendelkezésünkre áll amerikai segítség.

A fentiekből tehát az feltételezhető, hogy a közelmúltban ugyan a három nagy minősítő cég közül az amerikai Standard and Poor's (S&P) nem változtatta meg a hitelbesorolásunkat – amely a befektetésre ajánlott utolsó kategóriában van, ráadásul negatív, azaz leminősítést valószínűsítő kilátással –, ám a kormány reális veszélynek tartja, hogy akár ők, akár a másik, friss értékelését a következő hetekben nyilvánosságra hozó két nagy rating cég (a szintén amerikai Moody's és a brit Fitch) bóvli kategóriába tenné át a magyar adósságot. A választásokra készülve ugyanis Orbán Viktorék egyre inkább fokozzák az osztogatást, számos olyan bejelentést tettek az utóbbi időszakban, amely a korábban elfogadott költségvetésben nem szerepelt. Nem véletlen, hogy az elemzők a korábban elfogadott 3,7 százalékos GDP-arányos hiánynál jóval nagyobb deficitet várnak. A többség immár 5 százalék feletti hiányt prognosztizál, de a múlt héten pellengérre állított K&H-s elemző, Németh Dávid 5,5-6 százalékot feltételez.

Márpedig, ha a hitelminősítőknél is általánossá válik a várakozás, akkor könnyen romolhat a besorolásunk. Már csak azért is, mert itt nemcsak egyszeri tételek vannak, hanem gyakorlatilag a rendszerbe beégő költségek miatt (mint a 14. havi nyugdíj, amelynek megvonása politikai öngyilkosság lenne bármely párt számára) a mostani intézkedések a következő éveket folyamatosan terhelni fogják. Tekintve, hogy a független közvélemény-kutatások a Fidesz hátrányát mutatja, könnyen lehet, hogy nem a 14. havi nyugdíj lesz az egyetlen lépés, amivel a kormány szavazatokat szeretne venni. Jelenleg ugyan a kamatkülönbözet támaszt ad a magyar fizetőeszköznek, de ha további választási pénzszórás lesz, akkor az – karöltve a gyenge növekedéssel és a viszonylag magas inflációval – előbb-utóbb akár a forint elleni spekulációra csábíthat, amit Orbán Viktorék úgy tűnik, csírájában szeretnének elfojtani.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy meglepetés érkezett a hipermarketekből a nyugdíjasoknak

Nagy meglepetés érkezett a hipermarketekből a nyugdíjasoknak

Jelentős csökkenést tapasztaltunk a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek áraiban november elején, ami miatt az éves emelkedés mértéke is elenyészőre zsugorodott. Sőt, nem kizárt, hogy a következő hónapra éves szintű csökkenést fogunk mérni. Itt a friss Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

Magyar Péter a Financial Times-nak: Orbán Viktor kiárusította Magyarországot Amerikában

Magyar Péter a Financial Times-nak: Orbán Viktor kiárusította Magyarországot Amerikában

Interjút közölt a Financial Times vasárnap a Tisza Párt elnökével.

Beütött a Máté-effektus a magyar háztartásoknál

Beütött a Máté-effektus a magyar háztartásoknál

Hiába a reálbér-növekedés, az olló tovább nyílik: a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek. Az viszont a legalsó ötödre és az átlagemberre is igaz, hogy a jövedelme egyre nagyobb részét költi enni- és innivalóra. Tízből négy magyar továbbra sem teheti meg, hogy évente egy hetet nyaraljon, háromnak pedig nincs fedezete egy váratlan kiadásra.

Újabb részlet derült ki Orbán Viktor és Donald Trump alkujáról

Újabb részlet derült ki Orbán Viktor és Donald Trump alkujáról

HIMARS rakétatüzérségi eszközök és rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban Szalay-Bobrovniczky Kristóf – erről a honvédelmi miniszter beszélt szombaton a közmédiának nyilatkozva, hozzátéve: 3-5 éves beszerzési periódusban lehet gondolkodni a beszerzést illetően, az amerikai kongresszusi felhatalmazás után.

Hernádi Zsolt megszólalt a százhalombattai robbanás ügyében

A Mol elnök-vezérigazgatója az eddigi vizsgálatok eredményei alapján tiszta vizet öntött a pohárba.

Most kiderül, mennyit ér Donald Trump kézfogása – egy évre szól vagy az örökkévalóságig?

Bár fehér házi információk szerint csak egy évre szól a szankciók alóli mentességünk, Orbán Viktor szerint a kézfogás Trumppal garanciát jelent mindenre. Utólag azért már arról beszél, hogy Donald Trump majdnem térdre kényszerítette a magyar gazdaságot – és arról, hogy a szuverenitásunk addig terjed, hogy amennyiben bajba kerülünk, Amerika megvéd minket.

Ezekre az adatokra Orbán Viktor is rácsodálkozhat – A hét ábrája

Ezekre az adatokra Orbán Viktor is rácsodálkozhat – A hét ábrája

Látványosan vált egyre jelentősebb gazdasági partnerré az Egyesült Államok.

A propaganda a kitalált veszélyt is sikerként adja el

Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést, amit semmi sem veszélyeztetett

A magyar miniszterelnök washingtoni látogatása önmagában is diplomáciai sikernek tekinthető, a propaganda viszont olyan legendáriumot próbál építeni, aminek nem sok köze van a valósághoz.

Komoly ajándék-e ma egy könyv karácsonyra?

Komoly ajándék-e ma egy könyv karácsonyra?

A karácsony előtti szezon hagyományosan a könyvkereskedelem aranykorszaka. Ma is így van ez? Örülünk-e az ajándékba kapott könyvnek és mit olvasunk? Erről próbáltunk meggyőződni bolti őrjáratunkon és kérdezősködni a könyvkiadóknál.

Újabb amerikai fegyverbizniszről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A magyar-amerikai politikai kapcsolatok megerősödése jó keretet ad a két ország közötti védelmi és katonai együttműködés fejlesztésének, és utat nyit a további védelemipari beruházások előtt is – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168