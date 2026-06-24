4p
Makró Hadházy Ákos Magyar Péter Mészáros Lőrinc Vagyonkezelő alapítvány

Retteghet a NER? Tömegesen indulhatnak a közvagyonvédelmi vizsgálatok

Vég Márton
Vég Márton

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vizsgálni fogja azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének a 75 százaléka közbeszerzésekből származik. Hasonló cégeket korábban már az Állami Számvevőszék is azonosított az MNB-ügyben.

Új fogalommal ismerkedhetnek a magyarok: közvagyonvédelmi vizsgálat. Ez a szókapcsolat összesen 23-szor szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló 54 oldalas törvénytervezetben, amelyet a kormány hétfőn bocsátott társadalmi egyeztetésre. 

A hivatal a közvagyonvédelmi kockázatértékelési tevékenysége eredményeként feltárt körülmények alapján hivatalból közvagyonvédelmi vizsgálatot végez. A közvagyonvédelmi vizsgálat célja közvagyonvédelmi intézkedés megalapozása

– olvasható a dokumentumban.

A jogszabálytervezet hosszasan sorolja, hogy kiket, miket vizsgálhat majd az NVVH. Több esetben – például a központi költségvetésből gazdálkodó szervezetek vagy önkormányzatok esetében – mutatkozik átfedés az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feladataival, de a legerősebb jogosítványa az lesz, hogy a hivatal meg fogja vizsgálni azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének a 75 százaléka közbeszerzésekből származik és állami kontroll alá fogja vonni ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy ezek az összegek eltűnnek vagy rosszul használják fel azokat.

Mészáros Lőrinc cégei évekig taroltak a közbeszerzéseken
Mészáros Lőrinc cégei évekig taroltak a közbeszerzéseken
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Hasonló vizsgálatokat korábban az ÁSZ is végzett, például a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ellenőrzéséről szóló tavaly márciusi jelentésükben megállapították, hogy az MNB-Ingatlan Kft. által megvalósított beruházások esetében a beruházási célú kiadások döntő részét azonos érdekeltségi körhöz tartozó gazdasági társaságoknak (Somlai Invest Zrt. és Raw Development Kft., Raw Facility Kft. és Somlai Design Kft.) fizették ki.

Az is megállapítható, hogy az említett, azonos érdekeltségi körhöz tartozó gazdasági társaságok árbevételének meghatározó hányada a 2018-2022. években az MNB-től, az MNB közvetlen és közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaságoktól és az MNB alapítványoktól, valamint azok gazdasági társaságaitól származott

– olvasható az ÁSZ jelentésben. Az említett cégek tulajdonosa Somlai Bálint, Matolcsy György fiának, Matolcsy Ádámnak a közeli barátja.

A közbeszerzési tenderbajnokokkal pedig korábban a Transparency International Magyarország foglalkozott alaposabban. Például megállapították, hogy a 2021 és 2023 között Magyarországon elnyert közbeszerzések majdnem negyedén négy ember cégei osztozkodtak. A tenderbajnok egyértelműen Mészáros Lőrinc lett, akinek cégei az összes magyar közbeszerzés 8,6 százalékát nyerték el ebben az időszakban, 1090 milliárd forint értékben.

A felcsúti milliárdos mögött Kis-Szölgyémi Ferenc cégei – például az állami takarítócég, a B+N Referencia Zrt. – végeztek 836 milliárd forintnyi közbeszerzéssel. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Szíjj László építőipari vállalatai állhattak fel a maguk 758 milliárd forintjával, míg kissé lemaradva, a negyedik helyen Balásy Gyula cégei végeztek 336 milliárd forintnyi közbeszerzéssel. Hogy az adott cég árbevételének 75 százaléka közbeszerzésből származott-e, azt majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számolja ki az NVVH-nak.

A törvénytervezet indoklása szerint az elmúlt két évtizedben még konzervatív becslések szerint is 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból. 

Az új hivatalról már Hadházy Ákos is elmondta a véleményét, a korrupcióellenes tevékenységéről ismert volt parlamenti képviselő szerint a tervezet alapján a leendő hatóság nagyon komoly jogköröket és eszközöket kapott. Hozzátette: ha a leendő elnök valóban független, kellően bátor és elszánt lesz, komoly eredményeket érhet el.

Hamar kiderül majd, hogy ez így lesz-e, abból, hogy Orbán, Lázár, Rogán, Nagy Márton és Szijjártó meddig maradnak szabadlábon

– fogalmazott a Facebook-oldalán, ahol elárulta, hogy a kritériumok alapján nem tud pályázni az NVVH elnöki posztjára. 

Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter a Szeretlek Magyarországnak adott interjújában arról beszélt, jó megoldásnak tartja, hogy az NVVH nem önálló nyomozószerv, hanem a nyomozásokkal összefüggésben ugyan jogokat gyakorló, de alapvetően koordináló szerv, amely közvádlóként, az állam büntetőigényének érvényesítőjeként járhat el.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MNB sajttáj

Nagy bejelentések Varga Mihálytól, teljesen új ciklus kezdődhet el

Az óvatosabb lépésköz mellett döntött és 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. Az irányadó ráta így június 24-től 6 százalékra süllyed. Azonban Varga Mihály bejelentette, hogy a jegybank mini kamatcsökkentési ciklust kezd.

Óriásit vágtak Varga Mihályék, de nem ott, ahol számítottunk rá

Óriásit vágtak Varga Mihályék, de nem ott, ahol számítottunk rá

A márciusi 3,8 százalékos idei inflációs prognózisukat 1,8-ra, a jövő évit 3,7 százalékról 2,3-ra csökkentették, mégis csak 25 bázisponttal merték lejjebb vinni az alapkamatot.

Megjött Varga Mihályék döntése, február után ismét kamatot csökkentettek

Döntöttek Varga Mihályék, február után ismét módosítják az alapkamatot

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. Az irányadó ráta így 6,25 százalékról 6 százalékra süllyedt.

Döntött az Országgyűlés: elköszön a védett ár

Döntött az Országgyűlés: elköszön a védett ár

Az Országgyűlés mai döntését követően már hivatalos, hogy kivezetik ezt az árszabást.

Véget ér az MTVA-korszak: megszavazták a közmédia átalakítását

Véget ér az MTVA-korszak: megszavazták a közmédia átalakítását

A köztévé és közrádió egy cégbe kerül.

Fogynak a bankok, de a több a dolgozójuk

Fogynak itthon a bankok, de több a dolgozójuk

Kevesebb bankfiókkal is pörög az ügyintézés. 

Nyílik az olló a kutakon: szerdától még kellemesebb a piaci ár

Nyílik az olló a kutakon: szerdától még kellemesebb a piaci ár

A hét közepén lép életbe az újabb változás az autósok örömére.

Kamatemelést jelent a kormány döntése, de ez hosszabb távon kifizetődhet

Kamatemelést jelent a kormány döntése, de ez hosszabb távon kifizetődhet

A piaci működés irányába tett egy lépést a kormány azzal, hogy több, a Széchenyi Kártya Programban elérhető hiteltermék esetében is eltörölte a 3 százalékos kamatplafont. A beruházási hiteleknél egy ilyen döntés még nem lenne indokolt, a folyószámlahitelek esetében viszont védhető a lépés, amivel a szakmai szervezetek is egyetértenek – mondta el kollégánk, Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában.

Alan Greenspan

Meghalt Alan Greenspan

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed-nek 1987-től 2006-ig volt az elnöke.

Egyre többen engedhetnek meg maguknak pár hónap lazítást munka nélkül is

Egyre többen engedhetnek meg maguknak pár hónap lazítást munka nélkül is

A korábbinál kevesebben dőlnek be anyagilag, ha átmenetileg nincs jövedelmük.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG