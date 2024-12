Riasztó helyzetben a magyar főnökök, hiába a többmilliós fizetés

A Wyser Search Kft. a Managers’ Salary & Market Guide 2024 felmérésében több mint ezer vezető beosztású munkavállalót kérdezett meg. A kutatás eredményei alapján megállapították, hogy a menedzserek sokkal nagyobb béremelést szeretnének elérni, mint amennyit kapnak. Ugyanis amíg jellemzően 7 százalékkal emelkedtek a vezetői bérek 2024-ben, addig a menedzserek többsége 20 százalékos bérnövekedéssel lett volna elégedett. Az elemzők szerint ez azért fontos, mert a béremelés mértéke meghatározza, hogy egy vezető mennyire nyitott az új lehetőségek iránt.

Azoknak, akiknek a fizetése idén mindössze 1-3 százalék között emelkedett, 46 százaléka aktív álláskeresővé vált, ami „riasztóan” magas arány. Akiknek viszont 15 százalék körül emelkedett a fizetése, csak 10 százaléka keres most állást. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy a vezetők 83 százalékának a bér a legfontosabb szempont egy munkahelyváltásnál. A munka-magánélet egyensúlya a második, míg a kihívások keresése csak a harmadik helyen szerepel. Ez kifejezetten nagy változás, hiszen vezetői szinten korábban az új kihívások keresése volt a legfontosabb szempont – fűzte hozzá a közleményben Rónai Dániel, a toborzócég vezetője.

Az egyes szektorok között ugyanakkor nagy a különbség. Miközben a pénzügyi vezetők 35 százaléka aktív álláskereső, addig az elsőszámú vezetők 27 százaléka keres aktívan állást, a HR-vezetőknél pedig 18 százalékos ez az arány. A Wyser prognózisa szerint jövőre általánosságban 5-8 százalékkal nőhetnek a bérek vezetői szinten, amivel nem feltétlenül lesznek elégedettek a menedzserek, így a váltási szándék továbbra is magas maradhat. A cég szerint a vezérigazgatók bruttó 2,3-4,3 millió forintot keresnek havonta, attól függően, hogy mekkora vállalatot irányítanak. Ennél csak a több régiós országért felelős vezérigazgatók keresnek többet, körükben bruttó 5 millió forint felett alakul az átlagbér. A kontrollingvezetők bére bruttó 2,5 millió forinton alakul, azonban ha egyszerre több országért is felelnek, akkor akár a 3,5 millió forintos bér is elérhető. A HR vezetők bére 1,4-2,1 millió forint között alakul. A Wyser Search a Gi Group Holdinghoz tartozik. A Gi Group Holding teljes körű munkaerő-piaci szolgáltatóként több mint 22 ezer partnerrel működik együtt évente, a fenntartható és korszerű globális piac kialakításán tevékenykedik a munkavállalók és a vállalatok számára. A cégcsoport jelen van Európában, az ázsiai-csendes-óceáni térségben és az amerikai kontinensen, 37 országban több mint 9000 embert foglalkoztat. Magyarországon a vállalat a Gi Group, a Grafton Recruitment és a Wyser Search branddel képviselteti magát. (MTI)