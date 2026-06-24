Ritka jelenségre figyelhetünk fel a benzinkutakon

Csütörtöktől változatlan marad a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a holtankoljak.hu. Hozzátéve: az elmúlt napok jelentős korrekcióját követően a nemzetközi olajpiacon mérséklődtek az ármozgások, ami egyelőre nem indokol újabb hazai árváltozást.

A szerdai átlagárak a következők:

95-ös benzin: 580 forint/liter

Gázolaj: 594 forint/liter



Védett árak:



95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

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