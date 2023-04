Rogán Antal kedvenc plakátosa a propaganda mellett új kihívás után nézett

Új cégekkel gyarapodott a kormányzati propagandakampányok fő felelősének, Balásy Gyulának eddig is meglehetősen kiterjedt céghálója. Nyilvános adatbázisok szerint március 29-én jegyezték be a New Land Media Kft. és a Lounge-csoport tulajdonos-cégvezetőjének új vállalkozását Loginvent Zrt. néven. Már a cégnévből is sejthető, hogy a NER-ben sikert sikerre halmozó 44 éves üzletember ezúttal nem a kommunikációs ágazatban tett egy lépést előre, hanem egy teljesen új és számára ismeretlenebb piac meghódítására készülhet.

A Loginvent tevékenységi körei ugyanis:

Raktározás, tárolás,

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás,

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Az egyelőre nem derült ki, hogy mit akar raktározni és szállítani, de Balásy Gyula részvénytársasága a logisztika területét nézte ki magának. Ennek megfelelően pedig a cég székhelye nem is Budapesten, hanem Székesfehérváron van. Igaz, a Murányi utca 17. nem egy ipari park, hanem egy családi ház Székesfehérvár legnagyobb kiterjedésű kertváros-jellegű városrészében.

Ennek ahhoz lehet köze, hogy Balásy Gyulának csak minősített többsége van a Loginventben. A cég vezérigazgatója pedig a vele nagyjából egyidős Oszlánszki Milán lett, akinek már eddig is volt két cége ezen a címen. Róla egyelőre keveset tudni, de sokat elárul, hogy a Low Gear Turisztikai Kft. nevű vállalkozása 2022-ben 70 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a kormányzati Magyar Turisztikai Ügynökségtől szálláshely-fejlesztésre a Kisfaludy-programon keresztül. Az állami turisztikai szerv még januárban befényképezett PDF-ben tette közzé a többnyire pályázatok nélkül, egyedi döntések alapján kiosztott támogatásokat részletező adatokat. Ebben a listában szerepel Oszlánszki Milán cége.

Balásy cégei nem lassítanak. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Balásy Gyula egyik legfontosabb vállalkozása a Visual Europe Zrt, amelynek neve is szinte minden fontosabb állami rendezvényen felbukkan, és alapvetően egy kormányzati megbízásokkal kitömött rendezvénytechnikai cég. A társaságnak február 21-től lett egy új leánycége FleetHub Magyarország Kft. néven, ennek tevékenységei:

Személygépjármű kölcsönzése,

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött),

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése.

A cég ügyvezetője pedig Botond Szabolcs, a Visual Europe vezérigazgatója, aki februárban jelentette be, hogy összesen 11 millió euróért (kb. 4 milliárd forintért) húznák fel egy raktárral egybekötött modern stúdiót Fóton, ami a cég közleménye szerint „a világ legnagyobb filmes produkcióit, streamingszolgáltatóit csábíthatja Magyarországra, a virtuális stúdió technológia ugyanis a globális filmgyártás jelenlegi legmodernebb és legnagyobb tempóban fejlődő szegmense”.

Kapcsolódó cikk Irdatlan összeget költöttek el Rogán Antalék adóforintjainkból a kormánymédiánál Csaknem 20 milliárd forint társadalmi célúnak nevezett kampánypénzből 16,6 milliárd a Fidesz-közeli médiában landolt.

Balásy Gyula cégbirodalmának van miből terjeszkednie, hiszen például 2022-ben két hozzá köthető céggel szerződött le a Miniszterelnöki Kabinetiroda: a New Land Media Kft. mellett a ma már Lounge Event Kft. néven futó Moonlight Event Kft. is képbe került. A csaknem 20 milliárd forint társadalmi célúnak nevezett kampánypénzből 16,6 milliárd a Fidesz-közeli médiában landolt. Balásy cégei tervezik meg, gyártják le és helyezik el az állami hirdetéseket, és ezzel remekül lehet keresni.