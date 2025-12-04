Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Talán nem volt teljesen elégedett a céghálójával Balásy Gyula, a kormányzati propagandakampányok fő felelőse, ezért dönthetett úgy, hogy kicsit átalakítja. Az egyik legsikeresebb cégének, a Visual Europe Zrt.-nek eddig volt egy Visual Europe Project Kft. és egy Visual Europe Production Kft. nevű leánycége, de a két társaság hamarosan beolvadással megszűnik. A Cégközlönyben megjelent közleményben csodálatos jogi bikkfanyelven ez így hangzik:

2025. november 11-én kelt határozattal elhatározták, hogy a beolvadás keretében a beolvadó társaságok beolvadnak az átvevő társaságba, a beolvadással a beolvadó társaságok megszűnnek, ezzel a beolvadó társaságok vagyona, minden joga és kötelezettsége az átvevő társaságra száll át, az átvevő társaság a beolvadást követően a beolvadó társaságok egyetemes jogutódja lesz, társasági formája változatlan marad, azaz zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább.

Tehát beolvadás keretében a beolvadó táraságok beolvadnak. Magyarul a NER egyik legnagyobb haszonélvező milliárdosa úgy látta jónak, hogy a Visual Europe Project Kft. és a Visual Europe Production Kft. nevű leánycégek beolvadnak a Visual Europe Zrt.-be, amelynek neve szinte minden fontosabb állami rendezvényen felbukkan, és alapvetően egy kormányzati megbízásokkal kitömött rendezvénytechnikai cég. Például az Átlátszó nyári cikke szerint a Visual Europe Production Kft. nyert a közmédia tenderén, így ők biztosíthatják a Magyarország, Szeretlek című műsor vizuáltechnikai eszközeit. Más nem is jelentkezett a felhívásra, így a NER-cégnek nem volt nehéz dolga.

Balásy Gyula beolvadásról döntött. Kép forrása: Youtube / 444.hu

A két beolvadó cég közül a Visual Europe Production Kft. a nagyobb: 2024-ben 15,7 milliárd forint bevételből 252 millió forintos profit jött össze. A Visual Europe Project Kft. csak szerény 1,9 milliárd forintos évet futott tavaly, amiből 85,5 millió forint nyereséget tudtak kipréselni. A Visual Europe Zrt. 11,3 milliárd forintos forgalmat bonyolított 2024-ben, a profit viszont sokkal nagyobb, mint a leánycégeknél: 3,5 milliárd forint. A cégcsoport New Land Media Kft.-én keresztül tartozik a milliárdos vállalkozóhoz.

Legutóbb a G7 adott átfogó képet Balásy Gyula áldásos tevékenységéről. Októberi cikkük szerint nyolc év alatt nagyjából 50 milliárd forint extraprofit keletkezett annál a cégcsoportnál, amely évek óta kvázi monopóliumként végzi az állami szervek kommunikációját és rendezvényeik szervezését. A közbeszerzéseken taroló vállalatok most már éves szinten 200 milliárdot is meghaladó árbevételt érnek el, és 25 milliárdos nyereséget termelnek vállaltan fideszes tulajdonosuknak. Mindezt úgy, hogy az elnyert állami munkák nagyon nagy részét nem ők végzik el, hanem más cégeknek passzolják tovább.

A G7 cikke szerint Balásy Gyula vállalatbirodalma mostanra közel két tucat céget számlál, de a magját továbbra is az a négy társaság jelenti, amelyek rendre tarolnak a közbeszerzéseken. A Visual Europe Zrt., illetve a New Land Media, a Lounge Event és a Lounge Design Kft.-k négyese az előző üzleti évben együttesen már 216 milliárd forintos árbevételt ért el. Ez különösen annak fényében hatalmas szám, hogy tíz évvel korábban a négy cégből kettő még nem is létezett, a másik kettő pedig együttesen sem produkált félmilliárdos forgalmat. Azaz a csoport egy szűk évtized alatt növelte durván ötszázszorosára bevételeit.

A Transparency International (TI) Magyarország pedig a 2021-2023-as időszakra vonatkozóan 2680 gazdasági társaság és 5574 végső tulajdonos adatait vizsgálta meg. Ebben arra jutottak, hogy Balásy Gyula cégei közel 336 milliárd forint értékben nyertek el tendereket szinte kizárólag a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól (NKOH). A másik oldalról nézve, az NKOH megbízásainak 74 százalékát nyerték el a Balásy-cégek a vizsgált három év alatt, lényegében monopolizálva a kommunikációs, a rendezvényszervezési és a szervezetfejlesztési állami megrendeléseket.

Balásy 2018 óta kaszál óriásit az állami megbízásokon, a 100 leggazdagabb magyar listáján már 79 milliárdosra becsülték a vagyonát, ezzel a 34. leggazdagabb magyar volt. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is felfigyelt a gyors gazdagodásra: a politikus szerint a Veszprém megyei Tés-Csőszpuszta területén vett két és fél hektáros telket Balásy Gyula, ahol a volt téeszközpont felújítása már zajlik.