Rogán Antal örülhet, de Trumpék nem mindenben tesznek az Orbán-kormány kedvére?

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Mindez annak ellenére történik, hogy a magyar kormány a lap szerint „komoly erőfeszítéseket” tesz a megállapodás felélesztésére. A héten egyébként fontos gesztust gyakorolt a Trump-kormányzat az Orbán-kormány irányába, amikor levették Rogán Antalt arról a szankciós listáról, amelyre még januárban került fel, és néhány hete még Gulyás Gergely is arról beszélt, hogy „az év végéig” kerülhet le a magyar miniszter erről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!