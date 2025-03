Rogán Antal örülhet, ellenzéki fellegvárban vett plakátcéget a NER

A 2004-ben alapított Servitum Reklám Kft. tehát eddig leginkább Vácon volt aktív, 2023-as beszámolója alapján 233,2 millió forint bevétellel zártak, ami 68,5 millió forint profitot hozott az eddigi tulajdonosoknak. A többségi rész a váci Csatári Endréhez tartozott, az elérhető információk alapján a vállalkozás régóta jól együttműködött az önkormányzattal, például buszmegállókat építettek, és mintegy rendszergazdaként, kezelték és felügyelték a város területén található, szinte valamennyi reklámfelületet. Ugyanakkor az Opten adatbázisából az is látszik, hogy Csatári Endre a Publimontos üzlettel szinte egyidőben megalapította a Servitum Közterületi Reklám Kft.-t.

Most annyi történt, hogy nevezett Publimont Kft.-nek lett még egy leánycége: január 31-e óta ők a tulajdonosai a Servitum Reklám Kft.-nek is. Aki nem hallott még róla, az ne vessen magára, mert egy váci reklámcégről van szó.

Ezek közül a Publimont a legnagyobb, amely 2023 október 10-én csatlakozott a Prime Blanc plakátos csomagjához. Ezzel persze nem kerültek túlságosan távol a vállalkozások Mészáros Lőrinctől. Bár az efféle gazdasági entitások tényleges tulajdonosainak, befektetőinek személye lényegében titkos, azt már a Válasz Online is megírta , hogy az említett magántőkealapot a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli. Utóbbi cég 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy főhivatásszerűen a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, KESMA) alapítói jogait is gyakorolja.

Tavaly januárban írtuk meg, hogy a felcsúti milliárdos úgy döntött, hogy az összes plakátcégének a Prime Blanc Magántőkealap is a végső tulajdonosa lesz. Az érintett plakátcégek:

Nemcsak a Mészáros Lőrinc ügyvédje körüli magántőkealapok, hanem az általuk birtokolt cégek száma is folyamatosan szaporodik. Ezúttal egy egészen érdekes céget vettek meg. A NER már eddig is leuralta az utcai plakátpiacot, ezzel a vásárlással még tovább nőhet a dominanciájuk.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!