Rogán Antal tényleg családbarát: milliós szerződésekkel látja el a Balásy-fivérek cégeit

Ha valamiben nagyon jó az Orbán-kormány, az a különböző ügynökségek gründolása. A teljesség igénye nélkül, van Magyar Turisztikai Ügynökség, Nemzeti Sportügynökség, Digitális Magyarország Ügynökség. Azt pedig még 2019 tavaszán jelentették be, hogy létrejön a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) azzal a céllal, hogy biztosítsa a kormányzati informatikai beszerzések egységesítését. A DKÜ ötmillió forint feletti szerződéseit átnézve pedig kiderül, hogy 2019 óta sorra kötik az informatikai megállapodásokat a Fornax ICT Kft.-vel, csak 2023 első felében hármat is tető alá hoztak:

Effector platform licencek követésének biztosítása - 26,4 millió forint, BTR rendszerek fejlesztési támogatása - 83,9 millió forint, Szoftverkövetése és fejlesztési támogatása - 57,3 millió forint.

Tehát a Miniszterelnöki Kabinetiroda (vagyis Rogán Antal) alá betagolt DKÜ végzi a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, és egyes önként csatlakozó intézmények (például az MNB) informatikai beszerzéseit.

Arról már számos cikk született, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda évek óta Balásy Gyula cégbirodalmával köt milliárdos kommunikációs kontruktusokat, az viszont kevésbé ismert, hogy a plakátkirály Balásy Gyulának van egy féltestvére is. Ő Balásy Bulcsú, aki a Fornax-cégcsoport tulajdonosa a Visioners Zrt-n keresztül. Tehát a Rogán Antal által irányított kabinetiroda és a különböző ügynökségei mindkét Balásy cégét folyamatosan ellátja közpénzes feladatokkal.

A Fornax ICT a hazai és nemzetközi IT piacon ismert és elismert, 30 éve működő Fornax cégcsoport tagja, amely 100 százalékban magyar tulajdonban lévő informatikai vállalat.

- ez a Fornax bemutatkozása, amely 2022-ben 3,4 milliárd forintos forgalom mellett csak 3 millió forintos profittal zárt. A minimális nyereség amiatt van, mert rengeteg volt a cég anyagi és személyi kiadása is.

Legutóbb akkor kerültek be a hírekbe, amikor kiderült: a közmédia számítógépein ellenőrizni fogják, hogy a munkatársak mozgatják-e az egeret, milyen oldalakat nyitnak meg, és hogy hol, mennyi időt töltenek el. Az intézkedést állítólag az indokolta, hogy a koronavírus miatti megváltozott munkarendben megőrizzék a dolgozók produktivitását. A közmédia 150 millió forint plusz áfa (azaz bruttó 190,5 millió) forint értékben kötött szerződést a Fornax ICT Kft. vezette konzorciummal egy aktivistást mérő alkalmazás kifejlesztésére.

Balásy Bulcsú cégei nincsenek olyan kivételes helyzetben, mint a reklámguru féltestvére tulajdonában lévők, de azért neki sincs oka panaszra. A HVG korábbi cikke szerint a Fornax leginkább Simicska Lajos idején volt sikeres a közbeszerzéseken. Ezért is érdekes, hogy a cégcsoport anyavállalatába, a Visioners Zrt.-be éppen az a Nyerges Zsolt szállt be 2018 májusában, aki néhány héttel később korábbi üzlettársa, Simicska Lajos cégbirodalmát vásárolta fel. Nyerges, aki hosszú éveken át volt Simicska Lajos üzlettársa volt, ma már nem tulajdonos a Visioners-ben. A Fornax ICT ennek ellenére is jól teljesít most már Balásy Bulcsú nevén, az állami megrendeléseknek is hála.