Kémelhárító céget szerzett Rogán Antal kedvenc plakátosa

Módfelett érdekes céggel gyarapodott a kormányzati propagandakampányok fő felelősének, Balásy Gyulának eddig is meglehetősen kiterjedt céghálója. A hivatalosan médiatervezéssel foglalkozó New Land Media Kft.-nek eddig is volt egy rendezvényszervezéssel foglalkozó leánycége, a Visual Europe Zrt., de nyilvános adatbázisok szerint ennek a társaságnak április 3-án is lett egy leánycége. Ennek a cégnek a neve pedig:

Hydra Ops Kft.

Ezt hivatalosan április 15-én jegyezték be. Ha pedig megnézzük, hogy mivel is foglalkozik Balásy Gyula céghálójának új tagja, akkor meglepő dolgokra bukkanhatunk. Például:

egyéb információ-technológiai szolgáltatás,

híradás-technikai berendezés gyártása,

személybiztonsági tevékenység,

biztonsági rendszer szolgáltatás,

számítógépes programozás.

Hogy ez így együtt mit jelent, ahhoz a cég honlapján található bemutatkozás nyújt némi támpontot.

Munkatársaink több mint 10 éves titkosszolgálati múlttal rendelkeznek, legjobb tudásuk szerint állnak a megrendelőink rendelkezésére

- olvasható a leírásban.

Egyik termékük például a Mobile Jammer Box. Ez a leírása szerint egy olyan korszerű, hatékony és megoldásaiban forradalmian új információvédelmi eszköz, amely segít védekezni az egyre inkább elterjedő, saját mobiltelefonunkat kémkedésre felhasználó támadásokkal szemben. Az ára 500 ezer forint. A fő profiljuknak azonban a kibervédelem tűnik. Felkutatják a potenciális szoftverhibákat, gyenge jelszavakat, hibás beállításokat, amelyeket egy támadó képes lenne kihasználni.

Rogán Antal sok titkot tud

Fotó: MTI

Tehát a NER-ben sikert sikerre halmozó 45 éves üzletember ezúttal nem a kommunikációs ágazatban tett egy lépést előre, hanem egy teljesen új és számára ismeretlenebb piac meghódítására készülhet. A Hydra Ops titkosszolgálati múlttal rendelkező munkatársai azért is érdekesek, mert Rogán Antal a kormányzati propaganda mellett amúgy a titkosszálgálatokat is felügyeli.

Eddig a cégnek nem ment kimondottan jól, bár a bevétele évről évre gyarapodott. Míg 2019-ben 13 millió forintos forgalmat értek el, ez 2023-ban közel 152 millió forintra kúszott fel és 23,7 millió forintos profitnak is örülhettek a korábbi tulajdonosok. Balásy Gyula érkezése előtt a p2m Informatika Szolgáltató Kft. volt a többségi tulajdonos. Ők sem teljesen ismeretlenek.

Lapunk is beszámolt arról, hogy összesen 25 milliárd forintos, szervezetfejlesztésre vonatkozó megbízást kapott két Balásy Gyulához köthető cég, a p2m Informatika Kft. és a p2m Consulting Kft a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól (NKOH). A tulajdonos az a Szabad Tamás, aki még a Lounge Consulting Bt.-ben volt üzlettársa Balásynak. Tőlük vette át a titkosszolgálati múlttal rendelkező céget a Visual Europe, amelynek neve szinte minden fontosabb állami rendezvényen felbukkan, és alapvetően egy kormányzati megbízásokkal kitömött rendezvénytechnikai cég.