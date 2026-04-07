Romániában az energiaellátás B-tervére készülnek

Nicusor Dan szerint jelenleg még nincsenek ellátási problémák, azonban vészforgatókönyvvel kell készülniük egy esetleges válság kezelésére.

Románia elnöke Temesváron tett látogatása során jelentette ki, hogy a gáz- és áramellátás, valamint az üzemanyag biztosítása kapcsán is vészforgatókönyvvel készülnek. Habár egyelőre nincs hiány, hónapokon belül változhat a helyzet.

Nicusor Dan úgy vélekedett, Románia helyzete jelenleg több európai országnál is kedvezőbb, hiszen saját kőolajtermelése mellett finomítók is működnek az ország területén.

Azonban ha a nemzetközi események kapcsán nem történik javulás, úgy 2-3 hónapon belül meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségeik vannak az állami költségvetésből biztosítani az üzemanyag-ellátást – írja az ATV.

Vészforgatókönyvön dolgoznak

Az államfő tegnap a Cotroceni-palotában egyeztetett Ilie Bolojan miniszterelnökkel, Bogdan Ivan energiaügyi miniszterrel, Ciprian Serban közlekedési miniszterrel, valamint az OMV Petrom és a Rompetrol olajipari vállalatok képviselőivel az ország kőolaj- és üzemanyagellátásáról.

Ma pedig életbe lépett a kormány által elfogadott sürgősségi rendelet, minek alapján 45 forintnak megfelelő banival csökkentik a gázolaj jövedéki adóját, a töltőállomások pedig naponta legfeljebb egyszer módosíthatnak az árakon. Az ideiglenes intézkedés június 30-ig marad érvényben.

