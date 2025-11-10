Romlik a helyzet a magyarországi munkaerőpiacon: itt vannak a friss számok

Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon. A Profession.hu adatai alapján a fizikai állások esetében kevéssé markáns az álláshirdetésszám csökkenése, mint a szellemi területeknél. A fehérgalléros állások esetében átlagosan 8 százalékos visszaesés tapasztalható, míg a jelentkezések száma 9 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva. A fizikai munkáknál ezzel szemben mindössze 2 százalékos volt a visszaesés a meghirdetett pozíciók esetében, az építőiparban pedig ez az arány ennél is kisebb, mindössze 1 százalék.

A szellemi munkaköröknél jelentősebb különbségek tapasztalhatók ágazatonként: a legnagyobb növekedés a gyógyszeriparban figyelhető meg, itt 18 százalékos az emelkedés a meghirdetett pozíciók számában, míg a HR területen például 11 százalékos a csökkenés az idei és a tavalyi év első nyolc hónapját összevetve.

Az infláció hajtja a munkavállalókat

A munkavállalói oldal különösen aktív volt már tavaly is, ezt erősen katalizálta akkor az inflációs nyomás. Az álláskeresői aktivitás viszont még az előző évi állapotról is tudott nőni: a kékgalléros munkák esetében 8, a fehérgallárosoknál pedig 9 százalékkal.

A munkakeresés módja az elmúlt egy év során eltolódott az állásportálok irányába, miközben más csatornák szerepe visszaesett ebben a tekintetben 2024-es és 2025-ös év harmadik negyedévében készült kutatása rámutatott, hogy az állásportálok használatának gyakorisága 8 százalékponttal emelkedett az aktív álláskeresők körében. Ezzel párhuzamosan a különböző közösségi média oldalakon történő álláskeresés visszaesőben van: az ilyen felületek használatának gyakorisága 6 százalékponttal csökkent az említett csoport körében.