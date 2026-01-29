4p
Makró Internetes kereskedés, e-kereskedelem Külker Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Romlott a mérleg: nagyot ugrott az EU-n kívüli országokból az import

mfor.hu

Decemberben és 2025 egészében is romlott a mérleg. Az egész évet tekintve az import bővülését és az export visszaesését jelentette a KSH.

Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8 százalékkal, a behozatalé 7,9 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön.

 A kivitel értéke decemberben 10,8 milliárd euró (4158 milliárd forint), a behozatalé 10,5 milliárd euró (4029 milliárd forint) volt. Az ezek különbözeteként kialakult 333 milliós aktívum azt jelenti, hogy az egyenleg 28 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten.

Jelentős a naptárhatás és a forint erősödésének hatása is

2025. decemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 6,0 százalékkal, az importé 6,5 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,8 százalékkal, a behozatalé 5,0 százalékkal bővült.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,6 százalékkal, a behozatalban 7,8 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,5 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,6 százalékkal, a dollárral szemben 16 százalékkal erősödött.

  • A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 5,1 százalékkal, importvolumene 10 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 2,8 százalékponttal fokozta a teljes export volumenbővülését, a behozatalban 4,5 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
  • A feldolgozott termékek exportvolumene 2,2 százalékkal, importvolumene 4,2 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 0,6 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumenbővülését, az importban 1,4 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumennövekedését.

  • Az energiahordozók exportvolumene 9,1 százalékkal alacsonyabb, az importjuké 6,2 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,6 százalékponttal lassította a teljes kivitel volumenbővülését, az importoldalon 0,8 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.
  • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 6,8 százalékkal, a behozatalé 9,8 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumenbővülését, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.

Ömlik hozzánk a termék az EU-n kívülről

  • Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 0,2 százalékkal nőtt, az onnan érkező behozatalé 2,0 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 101 millió euróval javult a 2024. decemberi egyenleghez képest, így 522 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 72 százalékát, az import 70 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
  • Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 7,7 százalékkal, a behozatalé 23 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 129 millió euróval romlott, 189 millió eurós passzívumot mutatott.

Az egész éves egyenleg: ugrott az import, csökkent az export

2025. január–decemberben a kivitel értéke 147 milliárd euró (58 413 milliárd forint), a behozatalé 139 milliárd euró (55 111 milliárd forint) volt. 

  • A kivitel volumene 0,5 százalékkal csökkent, a behozatalé 2,8 százalékkal nőtt.
  • A termék-külkereskedelmi mérleg 439 millió euróval romlott, a többlet 8,2 milliárd euró volt.
  • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,7 százalékkal nőtt, a behozatalban 0,2 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 2,9 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 0,7 százalékkal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 3,3 százalékkal erősödött.

Grafikonok forrása: KSH

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Varga Mihály fellélegezhet: kedvező híreket közölt a KSH

Varga Mihály fellélegezhet: kedvező híreket közölt a KSH

2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4 százalékkal alacsonyabb szinten realizálódtak

Aggódnak a magyar cégek az ország jövőjéért?

Aggódnak a magyar cégek az ország jövőjéért?

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.

A kétéves csúcs után: mi várhat hosszabb távon a forintra?

A kétéves csúcs után: mi várhat hosszabb távon a forintra?

A Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése után is 6,5 százalékon maradt a jegybanki alapkamat. Az MNB elnöke, Varga Mihály ráadásul kommunikációjában igyekezett hűteni a kedélyeket azzal kapcsolatban, hogy még a választások előtt csökkentheti az irányadó rátát a Monetáris Tanács. A forint ezt kétéves csúccsal hálálta meg.

Ez a kormány aligha fog fellendülést hozni, amíg Nagy Márton csak brüsszelezni tud

Ez a kormány aligha fog fellendülést hozni, amíg Nagy Márton csak brüsszelezni tud

A nemzetgazdasági miniszter hosszabb értekezésben állapította meg, hogy a magyar gazdaság bajainak okozója Brüsszel és a béna német autógyárak. Nagy Márton a magasabb hozzáadott értékű termelés felé terelné a magyar ipart, miközben az akkumulátorgyártással éppen ezzel ellentétes irányt jelölt ki a kormány. Úgy tűnik, hogy a jobb kéz továbbra sem tudja, mit csinál a bal. Ez pedig azt jelenti, hogy egy újabb Orbán-kormány alatt legfeljebb a külső körülmények nagyon szerencsés alakulásának köszönhetően várható fejlődés. Jegyzet.

Félelmetes mélyponton járt a dollár

Félelmetes mélyponton járt a dollár

Trump megszólalása rontott a helyzeten.

Nagy Márton: Új gazdasági honfoglalásra van szükség

Nagy Márton: Új gazdasági honfoglalásra van szükség

A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország akkor jár a legjobban, ha a mérnöki, fejlesztési és innovációs képességeit bővíti. Emellett aggódva figyeli, ahogy Kína letarolja az európai elektromosautó-piacot.

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

A Suzuki Swiftet letaszította az első helyről az Opel Astra: utóbbira 94 ezer alkalommal kattintottak a Használtautó.hu oldalán. A Volkswagen Passat is a legnépszerűbb, egymillió forint alatti típusok között van.

Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

Az euró-forint árfolyam 380 közelében ingadozik, két éve nem volt példa hasonlóra.

Varga Mihály, MNB

Varga Mihály elárulta, hogy min múlik a választások előtti kamatcsökkentés

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően az év első kamatdöntő ülésén még nem kezdte el a monetáris lazítást. Az első lépés viszont már közel lehet, legalábbis az elemzők szerint. Varga Mihály jegybankelnök igyekezett hűteni a kedélyeket.

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó rátán az év első kamatdöntő ülésén.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168