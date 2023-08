Romokban a közoktatás, de a NER elitképzője alig tud mit kezdeni a milliárdjaival

Jól mutatja a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kiapadhatatlan pénzügyi forrásait, hogy menetközben 205 millió forinttal drágább lett a kormányközeli oktatási intézmény új miskolci központjának tervezése - derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. A tervezési költségek eredetileg 638 millió forintba kerültek volna, a módosított szerződés viszont már 843 millió forintról szól. Az ok: még nagyobb diákszállót akar Miskolcon az MCC, amelynek kuratóriumi elnöke Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Annak érdekében, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány szellemiségét és küldetését megvalósítva Magyarország fiatal tehetségeinek gondozása korszerű, a környezettel és az épület történelmi múltjával harmonizáló komplexumban folyhasson, a diákszálló funkciónak nagyobb teret kell biztosítani

- olvasható az értesítőben.

A nagyobb diákszállót pedig csak úgy lehet kialakítani, hogy az eredetileg 100 szobásra tervezett szállodai rész területét lecsökkentik. A felújítás megrendelője a magát tehetséggondozó intézményként és Közép-Európa legnagyobb tudásközpontjaként definiáló MCC egyik leánycége, az Avas Talentum Ingatlanfejlesztő Kft., míg az újratervezés változatlanul a győri székhelyű TSPC Kft. feladata lesz.

Mátyás király nyomdokain. Forrás: MCC

Az MCC 2020-ban mindössze 360 millió forintért vásárolta meg a miskolci önkormányzattól az Avas Szállót. Az 1894-ben épített kétemeletes hotel Miskolc főutcáján áll. Körülbelül négyezer négyzetméteres, a rendszerváltás óta teljesen lerohadt, a felújítása után viszont a város egyik legszebb épülete lehet. Kell is a több hely, a terveik szerint ugyanis néhány éven belül 35 helyszínen képeznék a kiválasztott tehetségeket, mintegy 10 ezer fiatal oktatását biztosítanák. Hogy ez mekkora szám, azt jól mutatja, hogy idén összesen 106 ezren jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe.

A napokban az is felmerült, hogy a szervezet a brit fővárosban, a Trafalgar Square melletti épületben is nyitna új központot, de ez az MCC szerint egyelőre nincs napirenden. Így maradnak a hazai képzési helyszínek. Például a legendás debreceni Arany Bika Szálló az MCC oktatási központja lesz, de a pécsi Nemzeti Kaszinót is ők kapták meg. Az MCC legnagyobb ingatlanprojektje a Gellért-hegyi központ építése.

A miskolci központot tervező TSPC Kft.-ről is érdemes szót ejteni. Júliusban írta meg a Forbes, hogy a West Hungária Bau (WHB) Építőipari Szolgáltató Kft. tulajdonrészt szerzett a TSPC Invest Kft.-ben. A TSPC másik tulajdonosának, a TSPC s.r.o.-nak a székhelye ugyan 2021 óta a szlovákiai Komárnóban (Komárom) van, mégis győri érdekeltségű. Tavaly 5 milliárd forintos forgalom mellett 146,1 milliós adózott eredményt ért el (az eggyel korábbi évben 4 milliárdos forgalomra jutott 249 milliós adózott eredmény, vagyis a jövedelmezőség romlott). Az építőipar nagyágyúja, a Paár Attila érdekeltségébe tartozó WHB olyan ingatlanok tulajdonosa, mint például a győri futballstadion. Tehát alapvetően NER-en belüli bizniszről is van szó: a NER elitképzője a NER egyik moguljának érdekeltségével tervezteti meg az oktatási központját.

Mindezt persze közpénzből. A Transparency International (TI) tudta meg 2021-ben, hogy az MCC alapítványának vagyona 501 milliárd forint, ebből akkor 367 milliárd volt részvényben, 131 milliárd készpénzben és közel 3 milliárd ingatlanban. Ha a Mol-nak és a Richternek jól megy, akkor abból az MCC is profitál, hiszen 10-10 százalékos állami részesedést kaptak meg az Orbán-kormánytól.

Hatalmas szervezetté nőtték ki magukat. Van jogi, közgazdasági, pszichológiai, média és társadalumtudományi iskolájuk, középiskolás és egyetemi programjuk. A Társadalom- és Történelemtudományi Iskolába például felvételi követelmény egy 5 oldalas esszé, a négy megadott téma egyike pedig az, hogy

Lehet-e egy demokrácia illiberális?

Orbán Viktor kormányfő 2014-ben beszélt arról Tusnádfürdőn, hogy Magyarországon illiberális rendszert akar felépíteni, 2019-ben pedig kijelentette, hogy az illiberális rendszer kiépült. Mindezzel párhuzamosan pedig a Pedagógusok Szakszervezete szerint 16 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből, a legutóbbi országos kompetenciamérés eredménye szerint pedig a nyolcadikos tanulók 40 százaléka funkcionális analfabéta.