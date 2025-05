Rossz bőrben van a magyar gazdaság a hazai német cégek fele szerint

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A munkaerőpiacra kitérve elmondta, hogy a korábbi évekhez képest enyhült a munkaerőhiány, de a többség továbbra is szembesült ezzel a problémával.

Bizonytalan gazdasági környezetre rendezkedtek be a magyarországi vállalkozások a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) friss konjunktúrafelmérése szerint, mind az általános gazdasági helyzetre, mind a saját üzletre vonatkozó vállalati értékelések hosszú távon borúlátók – mondta Sávos András, a kamara elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón, a 2025. tavaszi jelentést ismertetve.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!