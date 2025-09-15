Rossz célra tart a kormány csodafegyvere?

Böngészője nem támogatja az audiolejátszót.

Egyelőre csak a nagy népi találgatás folyik arról, vajon a 3 százalékos lakáshitel felvételét lehetővé tevő állami kamattámogatásos programnak, az Otthon Startnak mik lehetnek a hatásai. Mindenesetre az első elemzések szerint az ingatlanárak gyorsan reagáltak: nőtt a kereslet, nőtt az érdeklődés, és az árak is elkezdtek felfelé menni, különösen a támogatott hitelből elérhető szegmensekben. Ezzel szemben a bérleti díjak kétéves mélypontra zuhantak, ami összefüggésbe hozható azzal, hogy az Otthon Start Programban érintettekkel szűkült az albérletkeresők tábora: ők kivárnak, és inkább a kedvezményes hitellel próbálnak lakhatáshoz jutni.

Az Otthon Start is szóba került a Klasszis Klub Live legutóbbi adásában, melynek vendége Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense volt: Kapcsolódó cikk Pogátsa Zoltán: Hideg polgárháború lesz a választások után Magyarországon A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 83. adása.

Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón azt mondta, három hét alatt közel 30 ezer Otthon Start-lakás építését célzó projekt futott be a kormányhoz. Tavaly kevesebb mint feleennyi új lakás épült, a 13 ezrest alig meghaladó mennyiség 2016 óta a legalacsonyabb, s körülbelül ennyi építésére kértek (és kaptak) engedélty a fejlesztők. A Miniszterelnökséget vezető miniszter által közölt adat tehát több mint biztató. Kérdés, mennyire reális? A kereslet kielégítéséhez minden adott, például lesz-e elegendő munkaerő a projektek befejezéséhez?

És miért az új lakások létesítésére gyúr a kormány, miért nem próbálja a bérlakások építését is ösztönözni?

A műsor második részében pedig arról volt szó: nagy port kavart a Tisza Párt gazdasági szakértőjének kötcsei kijelentése, miszerint kormányra kerülésük esetén hozzányúlnának az adórendszerhez. Rögtön jött is rá a reakció: a jövő tavaszig biztosan regnáló kabinet szerint Magyar Péterék adóemelésre készülnek. Mi az igazság? És mi az igazságos?

Ez is szóba került a Trend FM-ben hétfő délelőtt lapunk főszerkesztője, Csabai Károly és a kérdező, M. Szűcs Péter beszélgetésben:

Böngészője nem támogatja az audiolejátszót.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)