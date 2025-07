Rossz hírt kapott Orbán Viktor Németországból

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Mindez – tesszük hozzá – a magyar gazdaságot is rosszul érintheti, hiszen Magyarországon a német autóipar számos, a magyar ipar szempontjából nagyon fontos érdekeltséggel rendelkezik, azaz a német autóipar számos ponton összefonódik a hazai gyártással.

„Tekintettel az Egyesült Államokban további beruházásokra tett, még nem véglegesített, messzemenő ígéretekre, az EU-nak most még inkább és még sürgősebben kell intézkedéseket hoznia az európai keretfeltételek nemzetközi versenyképessé tételére a befektetők és a vállalatok számára, hogy újra vonzóvá és relevánssá váljon befektetési helyszínként” – hangsúlyozta az MTI.

„Az Egyesült Államok által az autóipari termékekre is kivetett 15 százalékos vámtarifa évente milliárdokkal fogja megterhelni a német autóipari vállalatokat, és ez az átalakulás közepette további terhet ró rájuk” – mondta Hildegard Müller, a VDA (Verband der Automobilindustrie e. V.) elnöke.

