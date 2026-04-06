2p
Makró Autópiac, járműipar Kína Szeged BYD

Rossz hírt közölt a Magyarországon is megtelepedett kínai autógyár

mfor.hu

Csökkentek márciusban a kínai BYD Co. és az XPeng járműeladásai az egy évvel korábbihoz képest, eközben növelte értékesítését a Li Auto és a Nio.

A BYD (amely Szegeden épített autógyárat) a múlt hónapban mintegy 300 222 újenergia felhasználású járművet (NEV) adott el, 20,5 százalékkal kevesebbet 2025 márciusához képest. Az elektromos járművek eladásai 11 százalékkal 147 600-ra estek vissza.

Az XPeng februári értékesítése éves összevetésben 17 százalékkal 27 415 elektromos járműre csökkent.

A Li Auto ugyanakkor a múlt hónapban 41 053 elektromos járművet értékesített, ami 12 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ez volt a második egymást követő hónap, amikor a cég az eladások növekedéséről jelentett, miután előzően az eladások nyolc egymást követő hónapban csökkentek.

Eközben a Nio 136 százalékkal 35 486-ra növelte eladásait. A cég az első negyedévben 83 465 elektromos járművet értékesített, 98 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

A Xiaomi, amely 2024 márciusában mutatta be első elektromos autóját, az SU7-et, a múlt hónapban több mint 20 ezer járművet adott el, ennél pontosabb adatot a cég nem közölt.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A világ legfinomabb városa Budapest

A világ legfinomabb városa Budapest

A legtekintélyesebb amerikai turisztikai szaklap szerint Budapest a leghitelesebb európai gasztronómiai célpont. Ez óriási (ingyenes?) hírverést teremt a magyar fővárosnak. Mivel a Travel and Leisure-t naponta milliók olvassák, óriási a pr-értéke egy ilyen megállapításnak.

A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket

A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket

A cégek fele még mindig lemaradásban van.

Bod Péter Ákos: indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

Bod Péter Ákos: Indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

A közgazdász szerint a repülőrajtok rendre elmaradtak.

A választást is befolyásoló adatok érkezhetnek az utolsó héten

A választást is befolyásoló adatok érkezhetnek az utolsó héten

Szerdán jelenik meg a fogyasztói árak márciusi adata.

Egyre több hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson

Egyre több hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson

Három ománi üzemeltetésű tanker, egy francia tulajdonú konténerszállító hajó és egy japán tulajdonú gázszállító haladt át a Hormuzi-szoroson csütörtök óta – derül ki a hajózási adatokból. Ez azt tükrözi, hogy Irán engedélyezi az áthaladást azoknak a hajóknak, amelyeket „barátságosnak” tekint.

Bejelentést tett Zelenszkij az ukrán energiahelyzetről, ez Magyarországot is érinti

Bejelentést tett Zelenszkij az ukrán energiahelyzetről, ez Magyarországot is érinti

Ukrajna egyszerre próbálja helyreállítani a háborúban sérült energetikai infrastruktúrát és újrapozicionálni a Barátság kőolajvezeték jövőjét – derül ki Volodimir Zelenszkij elnök legújabb bejelentéséből. Eközben az európai uniós finanszírozás körüli politikai vita egyre inkább blokkolja a folyamatot.

A legrosszabbra készül az Európai Unió az energiaválság miatt

A legrosszabbra készül az Európai Unió az energiaválság miatt

Az Európai Unió tartós energiaválságra készül, amelyet a közel-keleti konfliktus és az ellátási útvonalak sérülékenysége okoz. Brüsszel szerint ugyan még nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis, de az árak tartósan magasak maradhatnak, és egyes termékeknél rövid távon is romolhat a helyzet.

Apadnak a készletek, meddig lesz olcsó benzin?

Apadnak a készletek, meddig lesz olcsó a benzin?

A magyar fogyasztók egyelőre jó helyzetben vannak, hiszen a kormány viszonylag alacsony szinten rögzítette az üzemanyagárakat. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ugyanakkor a készletek folyamatosan csökkennek, így félő, hogy előbb-utóbb benzinhiány lesz. Persze nem a magyar az egyetlen kormány, amely beavatkozik a folyamatokba.

Megállt a magyar gázexport Ukrajnába

Megállt a magyar gázexport Ukrajnába

Nem a kormány döntése nyomán, hanem azért, mert az ukrán kereskedők nem vásárolnak.

Máig nem sikerült eladni a Matolcsy-féle MNB balatoni luxusnyaralóját

Közel egy éve ígérte meg a jegybank új vezetése, hogy eladják a komplexumot,de nincs nyoma annak, hogy árulnák.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG