Rossz hírünk van a magyar autósoknak

A hét első felében még áresést láthattunk a hazai benzinkutakon, a diszkontláncoknál már az 550-es szinthez közelített a 95-ös benzin ára. Más kérdés, hogy a két típus között ismét nyílni kezdett az olló, amihez hozzájárult a gázolaj hétvégi kisebb mértékű drágulása is.

Az uniós országok többségében a magyarországihoz hasonló ármozgásokat láthattunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális összesítésben nem voltak nagy mozgások, bár a magyar árak relatív helyzete romlott. Egy hete ugyanis kilenc olyan országot találhattunk, ahol a 95-ös oktánszámú benzin ára elmaradt a magyarországitól, míg most tíz országban volt olcsóbb ez az üzemanyagtípus.

Az uniós rangsorban látott egy pozíciónyi romlás a régiós összehasonlításban ugyanakkor nem látszik. Ezen a héten is három olyan ország volt, ahol olcsóbb volt a benzin, mint Magyarországon.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által készített kísérleti statisztika a benzinárakról a következőt állapította meg. Az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára júniusban 591 forint volt, ami 6 forinttal, azaz 1,0 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 597 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a júniusi átlagár 575 forint volt, a magyar ár 2,8 százalékkal, azaz 16 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 7 forinttal nőtt a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is emelkedett, 8, illetve 7 forinttal.

A benzinnel szemben a gázolaj esetén uniós összehasonlításban sem változott a magyar árak pozíciója. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint 12 olyan tagállam van, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.

Persze az, hogy a gázolaj esetén nem lett még rosszabb a magyar helyezés, viszonylagos. Ennél az üzemanyagfajtánál ugyanis csupán az osztrák árak magasabbak, mint a magyarországi.

A KSH elemzése szerint a dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 590 forint volt, ami 6 forinttal, 1,0 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 596 forintos átlagértékénél. Az 572 forintos régiós átlagárat 18 forinttal, 3,1 százalékkal meghaladta a dízelüzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 6 forinttal emelkedett a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos országokban megfigyelt átlag 8, a régiós országokban megfigyelt pedig 7 forinttal nőtt a májusi adathoz képest.

Nyomás alatt maradhat az olaj ára

Bár az elmúlt egy hétben inkább felfele mozdult az olaj jegyzése, szakértők nem várnak további érdemi áremelkedést. Az európai piacon benchmarknak számító Brent jegyzése csütörtökön 69 dollár felett is járt, ám pénteken ismét 68 dollár alatt forgott a nemzetközi tőzsdéken.

A várakozások szerint az OPEC+ termelők a hétvégén a termelés növelése mellett döntenek, ami továbbra is alacsonyan tarthatja az árfolyamokat. A júniusi harcok után úgy tűnik, hogy Irán is inkább a megegyezés irányába mozdult el, és az egyházi vezetők jelenleg nem akarnak több harci cselekményt. Ennek folyománya, hogy az ország megerősítette az elkötelezettségét a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása mellett. Így most nem kell attól tartani, hogy akár az iráni olaj kiesne a világpiacról, akár a logisztikai útvonalakat támadná vagy lezárná a perzsa állam.

A Mol szombaton már emelte a gázolaj nagykereskedelmi árát

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Keresleti oldalról ugyanakkor nincs semmilyen olyan adat, ami arra utalna, hogy hirtelen áremelkedés következne be. Sőt, az elemzők egy része attól tart, hogy miután a következő napokban (egész pontosan jövő szerdán, július 9-én) jár le az amerikai vámok kapcsán korábban adott haladék, és az ellenérdekelt felek többsége még nem jutott megállapodásra, Donald Trump ismét keménykedni fog. Ez pedig esetleg a recessziós félelemekre hatva további áresést okozhat az olaj piacán.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy a dollár jegyzése rég nem látott alacsony szinten áll a forint ellenében is. Ez pedig az autósok számára is kedvezőbb, hiszen az üzemanyagok árát is alacsonyabb szinten tartja.

Összességében a jövő héten nem várható komolyabb ármozgás, de 3-5 forintos változások nem okoznának meglepetést. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint az olajár emelkedését most a dollár gyengülése kompenzálta. Természetesen egy esetleges nagyobb ármozgás az olaj vagy a dollár piacán a hét második felében okozhat meglepetést.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.