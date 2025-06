Kedden megszavazták a költségvetést, amiről már most lehet sejteni, hogy az abban foglalt számok nem fognak találkozni a realitásokkal, többek között erről is beszélt kollégánk, Király Béla az ATV tart műsorában. A műsorban szóba került, hogy miért csalóka az átlagbért figyelni, és terítékre került a magyar ipar is, amely áprilisban életjeleket mutatott.