Rosszabbul élünk, mint négy éve – ezt ma nem a politikusok mondják, hanem az emberek

A magyarok 39 százaléka rosszabbnak, 36 százaléka pedig változatlannak ítéli az életkörülményeit – derül ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, amelyet a 24.hu megbízásából készítettek.

Még a Fidesz-szavazók között sincsenek abszolút többségben azok, akik úgy érzik, jobban élnek, mint négy éve, de ez az egyetlen olyan csoport, amelytől Orbán Viktor kormányának teljesítménye a közepesnél jobb értékelést kapott.

A kormány teljesítményét az összes megkérdezett éppen csak kettesre értékelte, a fiatalok pedig különösen borúsan látják helyzetüket és a kabinet munkáját. A 65 év felettiek átlagosan 2,64 pontot adtak az Orbán-kormánynak, a 18 és 29 év közöttiek pedig 1,54 pontot. Még a nyugdíjaskorúak esetében is három tizedes a romlás 2022-höz képest. Iskolázottság alapján a legfeljebb alapfokú végzettségűek értékelték a legjobbra a kormányt, de még náluk sem éri el tisztán a hármast az osztályzat.

A fiatak felnőtteknél a három válaszlehetőség közül határozottan a „rosszabbul” szerepel a legnagyobb arányban, és a harmincasok között is abszolút többségben voltak azok, akik úgy látták, hogy a mostani életminőségük nem éri el a 2022-es szintet.

A Fidesz-szimpatizánsok 44 százaléka felelt úgy, hogy jobban él, mint négy éve, és nagyjából ugyanennyien válaszolták azt, hogy nem változott a helyzetük.

A megkérdezettek 38 százaléka a Tiszától várja a javulást, 30 százalék a Fidesztől – ez megegyezik a teljes népességben mért pártpreferencia-adatokkal. Azoknak az aránya is, akik nem tudtak erre választ adni 31 százalék volt, vagyis egyelőre őket egyik nagy pártnak sem sikerült meggyőznie arról, hogy a következő négy év jobb lesz.