Rosszul indult a nyár a hazai turizmusban

2026 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,2, a vendégéjszakáké 2,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. 2026. január–júniusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,3 százalékkal több, a külföldieké 0,2 százalékkal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A belföldi vendégek száma 2,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A 982 ezer belföldi vendég közel 2,2 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken.

A külföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal mérséklődött 2025 júniusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 874 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégéjszakát töltött el.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.