Rosszul járt, aki tegnap nem váltott eurót

Az eurót kedd reggel hét órakor 382,75 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,68 forint után, azóta járt 382,2 körül is az árfolyam, de most már - talán a közzétett friss GDP-adatok hatására is - újra 383 forint felett kell fizetni egy euróért.

A dollár jegyzése 356,60 forintra csökkent 357,02 forintról reggel, de most már 356,8 körül jár az árfolyam. A svájci frankkal szemben reggel alig változott a forint árfolyama, most viszont már 388,8 felett kereskednek a frankkal.

