Makró OTP

Saját alapkezelővel erősít az OTP szlovén tőkepiacon

mfor.hu

Egyre hangsúlyosabb a külföldi terjeszkedés az OTP Alapkezelő stratégiájában.

Egy dinamikusan bővülő és további ígéretes növekedési potenciált tartogató piacon terjeszkedik tovább az OTP Csoport: egy szlovén alapkezelőt, a Primorski skladi d.o.o., Koper-t vásárolja meg a csoport két tagja. Az OTP Alapkezelő Zrt. (továbbiakban OTP Alapkezelő) és az OTP banka d.d. (továbbiakban OTP Bank Szlovénia) közös akvizíciójával saját, helyi befektetési alapokkal egészül ki a termékpaletta az OTP szlovén leánybankjánál, miközben a magyar piac domináns* alapkezelője pedig Bulgária, Horvátország, Ukrajna és Szerbia után Szlovéniában erősíti meg regionális jelenlétét.

Az OTP Csoport 2019 óta van jelen Szlovéniában, ekkor vált az SKB Bank tulajdonosává. Ezt követően 2023-ban vásárolta meg a Nova KBM Csoportot, a szlovén piac egyik leginnovatívabb szereplőjét. A két bank összeolvadására tavaly került sor, és azóta közös márkanév alatt, OTP banka d.d. néven (OTP Bank Szlovénia) folytatják tevékenységüket. Az OTP Csoport, elkötelezettségét tovább erősítve az ország iránt, idén újabb mérföldkőhöz érkezett Szlovéniában. A csoport helyi leánybankja és az OTP Alapkezelő most közösen vásárolja meg az ország egyik legnagyobb múltú alapkezelőjét, a Primorski skladi d.o.o., Koper-t. A tranzakció zárására várhatóan 2026 első negyedévében kerülhet sor, az illetékes pénzügyi- és versenyhatóságok jóváhagyásainak függvényében.

„A szlovén alapkezelő megvásárlása stratégiai jelentőségű, amellyel tovább erősítjük jelenlétünket a szlovén tőkepiacon” – szögezte le Bánfi Attila, az OTP Alapkezelő igazgatóságának elnöke, az OTP Bank Global Markets ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett rá: az OTP Csoport mindenütt, ahol jelen van, az organikus növekedést stratégiai akvizíciókkal kombinálva törekszik az ideális működési méret elérésére.

Éder György, az OTP Alapkezelő vezérigazgatója rámutatott, hogy a piaci körülmények is kedvezőek az akvizícióhoz. Egyfelől Szlovéniában az elmúlt öt évben folyamatosan bővült a befektetési alapok piaca: a kezelt vagyon ebben az időszakban gyakorlatilag megduplázódott, 2024 végére elérve a 6 milliárd eurót. Másfelől a szlovén tőkepiac még mindig fejlődési fázisban van, azaz nem érte el teljes potenciálját, viszont már kialakult egy fejlett befektetési kultúra, ami azt jelenti, hogy van kereslet a nagyobb hozammal kecsegtető, kockázatosabb befektetési alapokra is. Ez a trend az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok eddigi értékesítéséből is jól látszik. Mindezek alapján az elkövetkező években a befektetési alapok piacának további erőteljes növekedésre lehet számítani Szlovéniában. Éder György hozzátette: a Magyarországon piacvezető* OTP Alapkezelő stratégiájában a hazai pozíció megőrzése mellett a fókusz a külföldi terjeszkedésre tevődik át.

„Az OTP banka a szlovén piac egyik vezető szereplője. Ez az akvizíció lehetővé teszi számunkra, hogy bővítsük termékportfóliónkat, személyre szabottabb megoldásokat kínáljunk lakossági és vállalati ügyfeleinknek egyaránt, és tovább erősítsük hosszú távú elkötelezettségünket a szlovén ügyfelek iránt” – mondta Hámori András, az OTP Bank Szlovénia igazgatótanácsának elnöke.

Ebben a bővülésben jelenthet hathatós támogatást az OTP Csoportra általánosan jellemző, országhatárokon átívelő tudástranszfer, amelyhez az OTP Alapkezelő és a Primorski skladi d.o.o., Koper több mint három évtizedes szakmai múltja teremti meg a stabil alapot. Ezt egészíti ki az OTP Bank Szlovénia munkatársainak szakértelme és helyi piacismerete, a bank erős és kiterjedt értékesítési hálózata, valamint a tőkepiaci instrumentumok adásvételében is egyre nagyobb szerepet kapó digitális csatornák. „Az OTP Csoport célja az akvizícióval, hogy a csoporton belüli szinergiák kiaknázásával és a következetes termék- és szolgáltatásfejlesztéssel néhány év alatt Szlovéniában is meghatározó piaci részesedést érjen el a befektetési alapok piacán” – tette hozzá Bánfi Attila.

Az OTP Alapkezelő igazgatóságának elnöke szerint a mostani akvizíció támogatja a csoportszintű befektetésszolgáltatási stratégiát, amelynek keretében az OTP Csoport folyamatosan tágítja tőkepiaci termékeinek és szolgáltatásainak körét, azon országok jelentős részében, ahol jelen van.

