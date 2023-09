Saját alelnöke kijelentését cáfolja a Fidesz frakcióvezetője

Kocsis Máté frakcióvezető jelezte: minden ettől eltérő állítás magánvélemény, és a frakció is egyetértett vele, mert 2024-ben a hitelezés növekedését kellene elérni. Ehhez pedig szükség van kamattámogatott hitelekre és a bankokra is.

A 61. Közgazdász-vándorgyűlés plenáris nyitóülésén Varga Mihály pénzügyminiszter újabb megszorításokról beszélt, köztük a bankadóról, amiről lapunk a helyszínről tudósított. Ezt cáfolta meg később Kocsis Máté ezzel a kijelentésével.

Kocsis Máté cáfolta Varga Mihály mai kijelentését. Fotó: MTI

A frakcióvezető azt is közölte: a miniszterelnök szerdán a frakciók tagjai előtt tartott előadásában arról beszélt, hogy a költségvetési hiányt a kormány csökkenő pályán fogja tartani, és a kereskedelmi és iparkamarával, valamint a bankszövetséggel kötött megállapodást is be fogja tartani.

Kocsis Máté hangsúlyozta: az infláció csökkenő pályán van, a hitelminősítők szerint a magyar gazdaság alapjai stabilak, erősek, és a hitelezést fel kell gyorsítani. Mindezzel szembe menne az adóemelés, ezért nem látja reálisnak - tette hozzá. (MTI)

