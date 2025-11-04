Saját csapdájába sétálhat bele Orbán Viktor pénteken Trumpnál

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár közölt elemzést arról, mit hozhat Magyarország az orosz olajról való leválása tekintetében Orbán Viktor és Donald Trump péntekre tervezett találkozója.

A cikk szerint Orbán Viktor bizonyos értelemben a saját csapdájába sétálhat bele. Ha ugyanis Trump – ahogy hétvégén mondta – nem ad mentességet Magyarországnak az orosz olajcégek ellen bevezetett szankciók alól, akkor mindenképpen rossz helyzetbe kerül a magyar kormány.

Orbán Viktorék ugyanis eddig azt kommunikálták, hogy orosz energiahordozók nélkül Magyarország nem tud elég energiát importálni; az ezekről való leválás veszélyezteti a rezsicsökkentést; orosz olaj híján pedig üzemanyaghiány és literenkénti ezer forint környéki üzemanyagárak jöhetnek.

Ha Magyarországnak tényleg el kell engednie november végétől az orosz olajimportot, és mindez bekövetkezik, akkor az – különösen a tavaszi választások előtt akár komoly szavazatvesztésben is megmutatkozó elégedetlenséget okozhat a magyar lakosság körében. Ha viszont különösebb gond nélkül átáll a magyar gazdaság más beszerzési forrásokra, akkor az egész eddigi kormányzati narratíváról bizonyosodik be, hogy nem volt valós alapja.

Az írás szerint tehát „létkérdés” lenne Orbán Viktornak, hogy legalább haladékot ki tudjon harcolni az amerikai elnöknél – egy fél éves mentesség például már a választások utánra tolná ki a kérdés megoldását. Ez egyébként a szerző szerint elképzelhető forgatókönyv, például egy német vállalat is kapott féléves haladékot a szankciók végrehajtása alól.

