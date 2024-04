Csak a szokásos: kivonultak az oroszok, de sokáig tart eltakarítani a szemetüket

Lépésről lépésre halad a Sberbank Zrt. végelszámolása, de még mindig tart. A 2022-es orosz invázió Ukrajna ellen 2022. február 24-én vette kezdetét, a Sberbank pedig pillanatok alatt bedőlt. A magyarországi Sberbank a nemzetközi szankciók által sújtott orosz Sberbanktól érkező negatív hatások miatt lett fizetésképtelen, a végelszámolás pedig 2022 márciusában kezdődött, tehát már több, mint 2 éve.

Jelenleg ott tart a folyamat, hogy a banknak két ingatlanos leánycége volt, ezeket mostanra törölték. Az egyik a Károlyi Ingatlan 2011 Kft., ennek a cégnek a végelszámolása már tavaly decemberben befejeződött, a végleges megszűnés pedig idén március 7-én következett be. A másik az East Site Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Kft., itt szintén már tavaly végzett a végelszámoló, a törlés pedig március 13-án vált visszafordíthatatlanná.

Már a végjáték zajlik

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Mivel bevétel nélküli cégekről volt szó, ezért a végelszámolás könnyen ment, ellenben az anyacéggel még bőven van gondja a végelszámolsára kijelölt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-nek (PSFN), ez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) saját cége. Hozzájuk tartozik például a a Quaestor, az NHB és a Buda-Cash Zrt. felszámolása is. A PSFN pedig szépen teszi a dolgát, eddig sorra elárverezték a Sberbank magyarországi fiókjait, az ingatlanokat már sikeresen eladták, jelenleg ingóságoktól próbálnak megszabadulni. Ez nem lesz egyszerű, május 3-tól például a következő tárgyakra lehet majd licitálni:

314 darab billentyűzet,

260 darab egér,

880 darab monitor,

90 darab laptoptáska,

733 darab IP-telefon.

A csomag kikiáltási ára 27,4 millió forint és már másodjára próbálják meg elárverezni az orosz bank számítástechnikai eszközeit. A Sberbank irodai bútorait is bárki viheti, akinek van minimum 20 millió forintja. Itt a zsákmányt leginkább szekrények, asztalok és székek jelentik, de három árfolyamkijelzőt és egy darab csocsóasztalt is itt hagytak az oroszok. A harmadik árverezési csomagba pedig a bankjegyszámlálók tartoznak: 229 darab pénzpörgetőre lehet lecsapni, a forintot, az eurót és a dollárt is hibátlanul megolvassák az eszközök. Kérdéses, hogy van-e olyan ember a világon, aki használt pénzszámolókat akar venni 15 millió forintért. Hamarosan kiderül, mindenesetre már harmadjára hirdetik meg az árverést és eddig nem kapkodtak a Sberbank pénzpörgetőiért.

A nagy dolgok persze már korábban eldőltek, ez már csak a végjáték. A Sberbank Magyarország Zrt. mintegy 330 milliárd forint kitettségű hitelportfóliójának átruházása 2022. augusztus 1-jén az MKB Bank Nyrt. részére sikeresen megtörtént. A tranzakciónak köszönhetően mintegy 35 ezer lakossági és körülbelül 3 ezer vállalati ügyféllel bővült a bank ügyfélköre.

A másik orosz hátterű bank, az orosz kémbanknak is nevezett Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) kiköltözött ugyan a Duna parti Lánchíd Palotából, de az épület ettől még a pénzintézet tulajdonában maradt, a banknak éppen a napokban lett hivatalosan is moszkvai címe, minden európai tagország kilépett a bankból, a szankciók miatt számos országnak és befeketetőnek maradtak milliárdos érdekeltségei az oroszok zárolt számláin.