Schadl György siófoki luxusnyaralóban tölti házi őrizetét

A kertben parkolt az a fehér Mercedes is, amelyről Schadl korábban a bíróság előtt azt állította, hogy nem tudja hol van. A végrehajtói kart érintő korrupciós ügyben a két korábbi igazságügyi minisztert, Varga Juditot és Trócsányi Lászlót is tanúként tervezik meghallgatni.

A vádakat a kivitelező és a kormányhivatali dolgozó is beismerte, előbbit hivatali vesztegetéssel, utóbbit annak elfogadásával vádolták, mindkettejüket felfüggesztett börtönbüntetéssel és pénzbírsággal sújtotta a jogerős ítélet, Schadl viszont tagadta a vádakat. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupciós bűncselekményekkel vádolt elnökét a 24.hu fel is kereste a siófoki nyaralóban, ő azonban barátságtalanul fogadta az újságírókat. „Sicc innen!” – kiabált rájuk Schadl, aki ezt követően nem válaszolt egy kérdésre sem, így az sem derült ki, hogy vissza kell-e bontania az illegálisan kibővített ingatlant.

Miután a Fővárosi Törvényszék engedélyezte neki, Schadl György tavaly február óta a vádiratban is szereplő siófoki luxusnyaralójában tölti bűnügyi felügyeletét – számolt be a 24.hu . A Balaton-parti ingatlannal külön vádpont foglalkozik az ügyben, az ügyészség szerint az eredetileg 90 millió forintért vásárolt nyaralót Schadlék a kormányhivatali ügyintézőt lefizetve túlépítették azt, így a ház ma már több száz millió forintot ér.

Meglett a Mercedes is.

