Segélyvonalat indítottak a gödi Samsung-gyár dolgozóinak

Lépett a Magyar Szakszervezeti Szövetség az ügyben.

Anonim segélyvonalat hozott létre a gödi Samsung-botrány nyomán a Magyar Szakszervezeti Szövetség a gyár jelenlegi és egykori dolgozóinak megsegítésére. A maszsz.hu/samsung oldalon elérhető vonalon munkajogászok és munkavédelmi szakértők várják az írásban feltett kérdéseket, amelyeket 24 órán belül megválaszolnak – írja a 444.

Emellett a MASZSZ és két tagszervezete – Vasas Szakszervezeti Szövetség, Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) – közös nyílt levélben „követeli a cégvezetéstől a munkavállalók védelmét, kiemelten a »szisztematikus és szándékos« mérgezés azonnali leállítását”. Az érdekvédők azt is elvárják, hogy a cég minden dolgozót tájékoztasson a segélyvonal elérhetőségéről.

Hétfőn jelent meg a Telexen egy cikk arról, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyárban az embereknek, a cég belső jelentései szerint volt, hogy 510-szeres határérték túllépést mutattak ki az egyik ukrán állampolgárságú dolgozónál. Egy forrásuk szerint a cég a tömeges pozitív tesztekre úgy reagált, hogy elkezdte cserélgetni a dolgozókat a különböző részlegek között.

Hiába a „béke embere” vezeti, sosem volt még ilyen jól az amerikai hadiipar

Nem csak az elhúzódó orosz-ukrán háborúval és az októberig tartó gázai konfliktussal magyarázható, hogy soha nem látott eredményeket értek el tavaly az amerikai hadiipari cégek. Donald Trump intézkedései is alaposan hozzájárultak az Egyesült Államok védelmi iparának szárnyalásához, ami idén tovább folytatódhat. Európa ugyanis csak most kezd el igazán fegyverkezni, és egy ideig biztosan nagy amerikai segítségre lesz szüksége ehhez.

Nem akármilyen terhet rakott a friss infláció Varga Mihályék vállára

Közel nyolc éve nem mért olyan alacsony éves alapú inflációt a KSH, mint 2026 januárjában. A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal emelkedtek, ennél alacsonyabb, 2 százalékos ütemet 2018 márciusában láttunk legutóbb. A kormány ennek ellenére bejelentette, hogy 3 hónappal, 2026 májusig meghosszabbítja az árréscsökkentést. A legnagyobb kérdés pedig, hogy a Magyar Nemzeti Bank februárban kamatot csökkent-e, amire legutóbb 2024 szeptemberében volt példa.

Váratlan bejelentés érkezett a 2Connect és a Yettel új kapcsolatáról

Ez a piaci modell ösztönzi és hatékonyabbá teszi az infrastruktúra-fejlesztést.

Meghosszabbítják az árrésstopot 3 hónappal

Február végén lejárt volna az intézkedés határideje.

Megjött az adat, amire vártunk: óriásit csökkent a magyar infláció

A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg 2026 januárjában az egy évvel korábbi értéket, a decemberi 3,3 százalékot követően. Egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedett az infláció az év első hónapjában. 

Hatalmas sztrájk béníthatja meg fél Európát

A munkabeszüntetésben mintegy 4800 pilóta vesz részt.

A fideszes Kubatov Gábor kihagyta MLSZ-ellenes cégét a vagyonnyilatkozatából

A Fradi elnöke novemberben alapította meg a Magyar Labdarúgó Liga Nonprofit Kft.-t, de a parlamenti dokumentumokban ez nem szerepel. Megnéztük a képviselők vagyonnyilatkozatát céges szempontból.

A Mester utca látványterve

Több mint egymilliárd forintból újítják fel a Mester utca belső szakaszát

Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, az átmenő forgalom csökkentése: ez vár a Mester utcára a következő másfél évben. A nagyberuházást a Colas Építőipari Zrt. nyerte el.

Lejtőn zárta a napot a forint, a dollár kezd magára találni

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint: a svájci frankkal szemben minimálisan, a dollárral szemben viszont nagyot. Az euró is járt 380 közelében napközben, de estére konszolidálódott az árfolyam.

Magyarország elkerülte a recessziót, de a vidék nem

Hétből négy magyarországi régióban csökkent a GDP az Eurostat legfrissebb adatai szerint. Szintén négy magyar régiót találunk az Európai Unió 16 legfejletlenebb térsége között.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

