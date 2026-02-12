Segélyvonalat indítottak a gödi Samsung-gyár dolgozóinak

Anonim segélyvonalat hozott létre a gödi Samsung-botrány nyomán a Magyar Szakszervezeti Szövetség a gyár jelenlegi és egykori dolgozóinak megsegítésére. A maszsz.hu/samsung oldalon elérhető vonalon munkajogászok és munkavédelmi szakértők várják az írásban feltett kérdéseket, amelyeket 24 órán belül megválaszolnak – írja a 444.

Emellett a MASZSZ és két tagszervezete – Vasas Szakszervezeti Szövetség, Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) – közös nyílt levélben „követeli a cégvezetéstől a munkavállalók védelmét, kiemelten a »szisztematikus és szándékos« mérgezés azonnali leállítását”. Az érdekvédők azt is elvárják, hogy a cég minden dolgozót tájékoztasson a segélyvonal elérhetőségéről.

Hétfőn jelent meg a Telexen egy cikk arról, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyárban az embereknek, a cég belső jelentései szerint volt, hogy 510-szeres határérték túllépést mutattak ki az egyik ukrán állampolgárságú dolgozónál. Egy forrásuk szerint a cég a tömeges pozitív tesztekre úgy reagált, hogy elkezdte cserélgetni a dolgozókat a különböző részlegek között.