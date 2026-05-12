3p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró GKI Termelés

Sehol sincs a magyar termelékenység Európához mérten

mfor.hu

A magyar gazdaság termelékenysége akkor zárkózhat föl az európai szintre, ha tartósan magas növekedési ütemet ér el, a széles körű felzárkózás az elmúlt másfél évtizedben annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult – állapította meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. MTI-hez eljutatott elemzésében.

Az elemzésben kiemelték a mezőgazdaságot, amelynek termelékenysége 2025-ben meghaladta az EU átlagát (104 százalék), ugyanakkor hozzátették, hogy a többi ágazat az uniós átlag 60 százalékát sem érte el tavaly. A GKI adatai szerint az „egyéb szolgáltatások” (javítás, háztartási és kisebb személyi szolgáltatások) közepes szinten teljesítettek (az EU átlag 59 százalékán). A pénzügyi ágazat 56 százalékon teljesített, míg a szakmai szolgáltatások, illetve a kereskedelem és turizmus 49-49 százalékon, az építőipar 45 százalékon. 

A feldolgozóipar és az információs-kommunikációs szektor is gyenge pozícióban van (az EU átlag 43, illetve 42 százaléka), ami különösen fontos, mert ezek a magasabb súlyú ágazatok közé tartoznak. A legnagyobb lemaradás az ingatlanügyletekben látszik (az EU átlag 36 százaléka) a tavalyi adatok alapján. Kitértek arra, hogy a 2010 és 2025 között több ágazatban is érdemi előrelépés történt. A legerősebb a javulás a pénzügyi szektorban volt, ahol a termelékenység 46 százalékkal nőtt (miközben az EU átlag a csak 8 százalékkal), ezt követte a kereskedelem és turizmus 42 százalékkal (EU átlag 11 százalék), a szakmai szolgáltatások 33 százalékkal ( EU átlag 11 százalék). 

Az információ és kommunikációs ágazatban ugyan 32 százalékkal javult Magyarországon a termelékenység, de az EU átlagos fejlődése ennél magasabb, 37 százalék volt. A mezőgazdaságban is volt fejlődés, 19 százalékos, de itt az EU átlag 50 százalékkal nőtt. Ezzel szemben az iparban és más tőkeigényes ágazatokban gyakorlatilag nem történt érdemi változás, míg az EU átlagában 16 százalékkal javult a termelékenység. Az építőiparban ugyan mérsékelt, 4 százalékos volt a növekedés, de ebben az ágazatban az EU átlag 10 százalékos csökkenés volt. A GKI elemzésében kiemelte, hogy a szolgáltató szektor egyes részei azért tudtak gyorsabban növekedni, mert rugalmasan alkalmazkodtak a változásokhoz, így csökkenő létszámmal is növelni tudták a hozzáadott értéket. 

Az összefoglaló szerint az is látszik a számokból, hogy a magasabb növekedés nem garancia a jobb pozícióra, a legkevésbé pedig épp a kiemelkedő állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt, ami erős piactorzulást jelez. Megjegyezték, hogy miközben az autó- és akkumulátoripar közel ezermilliárd forint állami támogatásban részesült 2020 óta, az ipari termelékenység az elmúlt 15 évben visszaesett. 

A GKI szerint Magyarországon egy célzott szektoriális politika lenne indokolt: ott érdemes beavatkozni, ahol egy ágazatnak van felzárkózási esélye, de a piac önmagában nem oldja meg a beruházási, technológiai vagy munkaerőpiaci akadályokat. 

Ilyen lehet például a tudásintenzív szolgáltatások, az ipari modernizáció vagy az exportképes hazai feldolgozóipari területek célzott, ellenőrzött és visszamért támogatása – tették hozzá az elemzésben, amely az új magyar kormány előtt álló rövid- és hosszútávú gazdasági kihívásokat bemutató sorozat részeként készült.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Ide süssön: örömteli nagy ármozgás az üzemanyagoktól

Ide süssön: örömteli nagy ármozgás az üzemanyagoktól

Kedttől él a változás. Nem egy elaprózott mérséklődésről van szó.

Meghallgatták Kapitány Istvánt – ismerje meg a Tisza gazdaságpolitikusának terveit

Meghallgatták Kapitány Istvánt – ismerje meg a Tisza gazdaságpolitikusának terveit

Az április 12-ei választásokon elsöprő fölénnyel győzött Tisza Párt által gazdasági és energetikai miniszternek jelölt Kapitány Istvánt a Gazdasági és Energetikai Bizottság előtt tartott parlamenti meghallgatásán az orosz energiáról és a védett árakról is kérdezték.

Budapesten jobban bezuhant a turizmus, mint a régiós fővárosokban

Budapesten jobban bezuhant a turizmus, mint a régiós fővárosokban

A Szállodaszövetség jelentése szerint a régiós versenyben a középmezőnyből az utolsó helyre esett vissza a magyar főváros több mutatóban is.

Tényleg feltámadt a magyar ipar? Fontos adatok jönnek a héten

Tényleg feltámadt a magyar ipar? Fontos adatok jönnek a héten

Jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelésről és az építőiparról közli a legfrissebb statisztikai adatokat.

Mit hagytak az államkasszában? Pótköltségvetést kénytelen készíteni az új kormány

Felelőtlenül gazdálkodott a közpénzekkel az előző kormány, ezért nehéz a helyzet Kármán András szerint.

Mi lesz ennek a vége? Őrületes hullámvasúton az üzemanyagárak

Mi lesz ennek a vége? Őrületes hullámvasúton az üzemanyagárak

Nagyon hektikussá vált az elmúlt napokban az olaj tőzsdei jegyzése, ráadásul az árakat nem is a fundamentumok, sokkal inkább az aktuális hírek és pletykák mozgatják. Mint az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzéséből kiderül, az olajpiac mozgását az üzemanyagárak is követik, még ha a piaci árakkal a hazai autósoknak nem is kell szembesülniük.

Kartávolságra vagyunk a 300 forintos dollártól

Kartávolságra vagyunk a 300 forintos dollártól

Tovább erősödött a forint pénteken, a dollárárfolyam 301 körül áll péntek este. Az euró árfolyama is több mint négyéves csúcson, 354-nél jár.

Egyelőre csak sejteni lehet, mennyire rossz üzletet kötött a Mol az Egyesült Államokkal

Egyelőre csak sejteni lehet, mennyire rossz üzletet kötött a Mol az Egyesült Államokkal

500 millió dollárért vásárolt 510 ezer tonna nyersolajat a Mol-csoport az Egyesült Államoktól áprilisban. Ha ezt heteken belül megkapták, akkor nem kötöttek annyira rossz üzletet, de a hordónkénti 130 dollár körüli ár hosszútávú szerződésnél igen hátrányos.

Még gyorsan kiszórt 1,3 milliárdnyi támogatást a Szerencsejáték Zrt. a választások előtt

Még gyorsan kiszórt 1,3 milliárdnyi támogatást a Szerencsejáték Zrt. a választások előtt

Lottószelvény nélkül is lehetett százmilliókat nyerni.

Bekopogott az iráni háború, újabb javaslatot kaptak Magyar Péterék az inflációs adat láttán

Bekopogott az iráni háború, újabb javaslatot kaptak Magyar Péterék az inflációs adat láttán

Iráni háború és hatósági árak – ez a két kulcstényező alakítja már most is a magyar inflációt és rajzolhatja át a várakozásokat. Az éves alapon áprilisban 2,1 százalékra gyorsuló fogyasztóiár-index inkább pozitívan lepte meg az elemzőket, de kíváncsian és óvatosan tekintenek a jövőbe. A kockázatok olyan jelentősek, hogy még a kamatemelés lehetőségét sem lehet lesöpörni az asztalról.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG