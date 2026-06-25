Sem olcsóbb, sem drágább nem lesz a tankolás

A múlt heti jelentős árcsökkenéseket követően egyelőre megállt a mérséklődés, így a hét végére stabil üzemanyagárakkal készülhetnek az autósok – írja a Holtankoljak.

Az országos átlagárak 2026. június 25-én az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 580 forint/liter

Gázolaj: 594 forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

Magyar Péter miniszterelnök már bejelentette a korábban rögzített (benzin esetében literenként 595, gázolajnál 615 forintos) védett üzemanyagár kivezetését. A döntést az indokolta, hogy a piaci árak a hatósági árak alá csökkentek. A jövedéki adó csökkentését és a Mol árréseit a kormány továbbra is fenntartja

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