Semjén Zsolt és Áder János alapítványa is nem megfelelt minősítést kapott az ÁSZ-tól

Három, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnál is átláthatósági hiányosságokat talált az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) a 2025-ös állapotot vizsgáló és idén januárban publikált elemzése. Erről a három alapítványról van szó:

Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,

Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális És Tudományos Alapítvány,

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.

A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványhoz tartozik például a Terror Háza, elnöke Lánczi András, de a kuratórium tagja még Schmidt Mária és Giró-Szász András is. A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány elnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, míg a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Áder János volt köztársasági elnök.

A Polgári Művelődésért Alapítvány közzétételi kötelezettségének teljesítése nem minősült megfelelőnek, mivel a honlapon a tevékenységre, működésre vonatkozó adatai és a gazdálkodási adatai nem voltak fellelhetőek

– olvasható az elemzésben. Megállapítják még, hogy a szervezeti, személyzeti adatai is csak részben voltak megtalálhatóak, mivel a szervezeti egységek feladataira, a testületi szerv esetén a tagok nevére, beosztására, elérhetőségére, valamint a felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek nevére és elérhetőségére vonatkozó adatokat nem mutatták be.

A Semjén Zsolt által elnökölt alapítványnál is találtak hibákat

A Semjén Zsolt által elnökölt alapítványhoz tartozik amúgy a Klebelsberg Kastély, amit Orbán Viktor miniszterelnök adott át 2017-ben az 1,1 milliárd forintos felújítás után. A kastély szállodaként is működik, az alapítvány elnöke Semjén Zsolt előtt Varga Mihály pénzügyminiszter volt 2025-ig, a kuratórium tagja Schmitt Gréta, a volt köztársasági elnök lánya. Az elmarasztalt alapítvány tulajdona a Váry-Jankovich-kúria is Pesthidegkúton, ennek felújítását még Varga Mihály jelentette be 2024-ben.

Áder János alapítványa szintén nem megfelelt minősítést kapott az ÁSZ elemzőitől, mert a honlapjukon a közzétételi listák előírt adatait tartalmazó jegyzékre vagy felületre mutató hivatkozás nem volt megtalálható, továbbá „Az alapítvány adatai”, „Rólunk” és „Dokumentumok” címszó alatt feltöltött dokumentumokat nem vonatkozó jogszabályok szerinti struktúrában és tartalommal tették közzé.

Míg a Terror Háza mögött álló alapítvány gazdálkodási adatai az ÁSZ elemzői szerint csak részben voltak fellelhetőek, mivel a „Szerződések” pontban nem voltak megtalálhatóak az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű kifizetésekre vonatkozó dokumentumok, a közzétételi pontnál „feltöltés alatt” információ szerepelt.

Maga az elemzés „A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről” címet viseli, tehát nemcsak ezt a három alapítványt elemezték, hanem összesen 34-et. A dokumentumban leszögezik, hogy az elemzés elsősorban a rendszeres elektronikus közzététel helyét és módját, illetve annak struktúráját vizsgálta. Az elemzés nem terjedt ki a közzétett adatok tartalmi megfelelőségének, teljeskörűségének értékelésére, de ezeket a jövőben ellenőrizni fogják.

Azért tartották indokoltnak az elemzést, mert az alapítványok közpénzből nyújtott támogatások felhasználásával működnek, ezért a szervezetek átláthatóságának biztosítása magában foglalja a támogatások felhasználásának átláthatóságát is. Ez elsősorban a gazdálkodási adatok és a számviteli beszámolók nyilvánosságra hozatalán keresztül valósul meg. Szintén kiderül a dokumentumból, hogy az ÁSZ célja nem a büntetés volt, hanem a tanácsadás, hogy a feltárt hiányosságokat a szervezetek orvosolni tudják.

Ezentúl eleget tesznek

A három alapítványnak küldtünk kérdéseket, hogy a hiányosságot orvosolták-e már.

Az ÁSZ a közérdekű adatok menüpont tartalmát hiányolta, ezt már orvosoltuk. Ezek után immár valamennyi közzétételi kötelezettségünknek eleget teszünk

– válaszolta a Kék Bolygó Alapítvány. Amint érkezik válasz a másik két alapítványtól is, a cikket frissítjük.