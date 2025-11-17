Semjén Zsolt fontos törvényt nyújtott be a nyugdíjról

„A Kormány nevében benyújtom az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot” – olvasható az Országgyűlés honlapján hétfő délelőtt megjelent, Semjén Zsolt által jegyzett törvényjavaslatban, vette észre a Telex.

A javaslatból kiderült, hogy 2026-tól a nyugdíjasok minden évben a 13.-on felül, 14. havi havi nyugdíjban is részesülnek majd, de a juttatás bevezetése fokozatosan történik.

A 14. havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, tehát 2026-ban a havi nyugdíj 25 százaléka, vagyis egyheti összeg.

A kormány döntése és a most közzétett javaslat szerint a teljes 14. havi nyugdíj kifizetésére még bőven várni kell: 2030-ig kell elérni a nyugellátás összegének 100 százalékát.

A Fidesz bepörgeti a választási osztogatást: megérkezett a Fidesz javaslata a 14. havi nyugdíjra – nem segítenek érdemben a nyomorgó nyugdíjasok százezrein, hanem adnak egy hétnyi plusz nyugdíjat mindenkinek: annak is, aki alig él meg belőle, és annak is, aki milliós nyugdíjat kap – vélekedett Tordai Bence ellenzéki képviselő.

A DK támogatja, hogy a 14. havi nyugdíjról sürgős tárgyalás legyen a parlamentben, mert így be tudják nyújtani a baloldali programukban szereplő saját nyugdíjjavaslatukat – a svájci indexálást – amely a Fidesz és a Tisza javaslatainál is több pénzt juttatna a nyugdíjasoknak. Beszédes a különbség: a 243 278 forintos idei átlagnyugdíjat a DK programja például 278 430 forintra emelné, míg a Fidesz alig négyezer forinttal, a Tisza pedig semmivel sem emelné – közölte a párt.