8p
Makró Békesi László Bokros Lajos Kéri László Pogátsa Zoltán Somogyi Zoltán Klasszis klub beszámoló Podcast Videók

Semjén Zsolt, mint Fidesz-nehezék, Magyar Péter, mint megváltó? – idén is sokan nézték a Klasszis Klub Live-okat

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

23 adás, több mint félmilló megtekintés – ez az idén már az ötödik évfolyamába lépett egyórás élő műsorunk mérlege. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan ezúttal is nevesebbnél nevesebb vendégeink voltak, köztük egykori miniszterek, jegybankelnökök, tőzsdeelnökök. Itt az ideje, hogy felidézzük a legnagyobb érdeklődésre számot tartó beszélgetéseinket.

Idén már az ötödik évébe ért a Klasszis Klub Live, amely során olvasóink, nézőink egy órán keresztül nemcsak élőben követhetik a neves hazai személyiségekkel folytatott beszélgetésünket, hanem kérdezhetnek is. A 2021. februári indulás óta immár a 89. adásnál tartunk.

Szerencsére vendégeinkre idén sokan voltak kíváncsiak. Lássuk a nézettség alapján elkészült 2025-ös toplistánkat.

1. Pogátsa Zoltán: Hideg polgárháború lesz a választások után Magyarországon – 102 ezer megtekintés

Mivel a közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense szeptember 12-én volt a vendégünk, beszélgetésünket a néhány nappal korábbi kötcsei beszédek értékelésével kezdtük. Nem foglalkozva azzal, hogy ki „nyert”, Orbán Viktor vagy Magyar Péter, vagy melyikük beszéde volt a meggyőzőbb, inkább a gazdasági témájú bejelentések értékelésére kértük meghívott szakértőnket. Aki ennek apropóján részletesen kifejtette, miért van a 2020-as Covid-világjárvány berobbanása óta mélyrepülésben a kormány, miért nem válhatott valóra Orbán idei repülőrajtos víziója.

Pogátsa Zoltán szerint a választási osztogatás már kevés az embereknek ahhoz, hogy a Fideszre ikszeljenek jövő áprilisban, inkább egy olyan fordulatra vágynak, aminek eredményeként a most nemzetközi szinten is alacsony bérük növekedhetne. Közgazdász beszélgetőpartnerünk ugyanakkor azt is kifejtette, miért nem kell attól tartania Magyar Péternek, hogy célt érhet el a kormányzati riogatás az egyről a háromkulcsos progresszív adóra való áttérésről.

Miután ellamentáltunk azon, vajon miért nem épül Magyarországon elég lakás – amelyen a kormányzati csodafegyvernek bevetett Otthon Start Program is kétséges, tud-e változtatni –, Pogátsa Zoltán egy meglepő kijelentést tett: szerinte bárki is szerez többséget 2026 áprilisában, a vesztes nem fog beülni a parlamentbe, így kvázi egy hidegháborús helyzet alakulhat ki Magyarországon.

2. Somogyi Zoltán: Semjén Zsolt a Fidesz számára nehezék – 51 ezer megtekintés

A Political Capital szociológus alapítójával szeptember 24-én beszéltük át az utóbbi napok főbb belpolitikai történéseit. Például azt, hogy miért torpanhatott meg a Tisza Fidesszel szembeni népszerűségének a növekedése, mennyire volt ebben szerepe a Harcosok Klubjának, a Digitális Polgári Köröknek és azok „honfoglalásának”.

Somogyi Zoltán arról is elmondta a véleményét, mennyire lehetett eredményes a kormánypártok állítása arról, a Tisza adóemelésre készül, miután arra Magyar Péterek postafordultával reagáltak: éppen ellenkezőleg, csökkentésre készülnek.

Miközben szakértő vendégünkkel megpróbáltuk felmérni, mekkora lehet a bizonytalan szavazók tábora és mennyire állíthatja őket a kormány a választási osztogatással maga mellé – mint tette azt oly sikeresen négy évvel ezelőtt –, Somogyi Zoltán megosztotta azt a feltevését, miszerint sor kerülhet az Orbán-Magyar miniszterelnök-jelölti vitára. Csak most már a regnáló kormányfő kezdeményezheti azt – amit akár a fő ellenzéki erő vezére el is utasíthat. És végül, de korántsem utolsósorban az úgynevezett Semjén-ügy, vagyis a parlamenti nyilvánosságot kapott pedofilvádak is terítékre kerültek.

3. Kéri László: Megváltó vagy „csak” leváltó lehet Magyar Péter? – 45 ezer megtekintés

A politológus, szociológus, tanár az idei második vendégünk volt, január 23-án. Éppen aznap, amikor több mint háromszáz iskola kapott bombafenyegetést, így kézenfekvő volt, hogy azzal kezdtük a beszélgetést, vajon kik állhatnak az országos akció mögött.

Aztán rákanyarodtunk arra, hogy szilveszteri beszédében Magyar Péter felvetette a 2026 áprilisában esedékes választások előrehozatalát – Kéri László elmondta, szerinte kinek lehetne ez az érdeke. Folytatva a Tisza-vonalat, kérdésünkre vendégünk arról is kifejtette a véleményét, vajon kikből áll a fő ellenzéki párt szavazóbázisa, s hogy miért pont Magyar Péter lett Orbán Viktor fő kihívója. Beszélgetésünk idején még nagyon is adekvát volt az a kérdés, miszerint még mindig onemanshow-e Magyar Péter ténykedése – azóta már e helyzet megváltozott.

Kéri László azzal búcsúzott, hogy megosztotta azon meglátását, miszerint sokféle szavazót egy nemzeti minimumprogram igenis össze tudna kapcsolni.

4. Bokros Lajos: Ha Magyarország él az amerikai védőpajzzsal, azzal azt üzeni a piacnak, csődközeli helyzetben van – 38 ezer megtekintés

A legnagyobb probléma, hogy Magyarországon nincs jogállam – ezt válaszolta idei utolsó, december 10-ei adásunk vendége a beszélgetés elején feltett azon kérdésre, hogy mi a legnagyobb baja az immár három éve stagnáló magyar gazdaságnak. A Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminisztere – akinek neve az általa bejelentett pénzügyi stabilizációs intézkedéseket tartalmazó úgynevezett Bokros-csomagról vált a szélesebb nyilvánosság előtt is ismertté – nézői felvetésre egyebek mellett elmondta a véleményét arról, hogy visszaszerezhető-e az elmúlt másfél évtizedben a NER-hez gyaníthatóan szabályellenesen került nemzeti vagyon, valamint az inflációról, a kettős kamatrendszerről, a forintárfolyamról, az államadósságról is.

Emellett az utóbbi napok slágertémája, az állítólagos amerikai védőpajzs – amelyről a két főszereplő, Trump és Orbán Viktor is másként emlékezik – kapcsán Bokros egy veszélyes összefüggésre hívta fel a figyelmet. De arra a nézői kérdésre is válaszolt a volt pénzügyminiszter, hogy kell-e változtatni az adórendszeren.

Amúgy ennek a beszélgetésnek lett a legnagyobb utóélete, visszhangja a Klasszis Klub Live történetében. Adásunk másnapján a kormánypárti lapok össztüzet zúdítottak Bokros Lajosra, azt állítva, hogy a volt pénzügyminiszter támogatja a Tisza által a jövő évi győzelme esetén bevezetendő megszorító csomagot, sőt, egyenesen rajong érte. Mit sem törődve azzal, hogy az a bizonyos megszorító csomag csak a kormányzati boszorkánykonyhákban létezik, amelyet a progandagépezet szállíthatott le az azt buzgón megjelentető, magát mégis oknyomozóként feltüntető Indexnek – a fake news tényét Magyar Péterék perindítására már a bíróság is kimondta. De a kormánypárti lapokat az sem zavarta, hogy a Bokros Lajosnak tulajdonított mondat műsorunkban nem hangzott el, a volt pénzügyminiszter még utalást sem tett a Tiszára, hiszen mindjárt a beszélgetés elején leszögezte, hogy a politikával nem kíván foglalkozni. És még csak megközelítőleg sem tett olyan kijelentést, miszerint támogatná az ellenzéki pártot vagy annak esetleges megszorító programját – már csak azért sem, mert utóbbit ő is nem létezőnek tartja.

5. Békesi László: A Tisza Párt nem tesz mást, mint az Orbán-kormány által tett ígéreteket túllicitálja – 38 ezer megtekintés

A címben idézett mondat annak kapcsán hangzott el, hogy a volt pénzügyminiszter, közgazdász a június 11-ei élő műsorunkban részletesen kifejtette, milyen intézkedésekkel lehet a magyar gazdaságot egyenesbe hozni, ezt mennyi idő alatt lehet megvalósítani, s képes lehet-e erre a 2026-os választások megnyeresére jelenleg legesélyesebbnek tűnő Tisza Párt.

Egyórás élő adásunk során ugyanakkor nézői kérdésekre Békesi László kifejtette a véleményét arról is, vajon van-e Budapestnek esélye arra, hogy visszaszerezze a kormány által szolidaritási adó címen inkasszált 10,2 milliárd forintot. Emellett szóba került a többsebességes EU kialakulásának lehetősége, valamint az is, milyen forrásból a legoptimálisabb az államháztartás hiányának és az államadósságnak a finanszírozása.

A Klasszis Klub Live korábbi adásait itt találja.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről pedig itt:

A Klasszis Klub Live 2026-ban folytatódik, első vendégünk január 14-én, szerdán 15 óra 30 perckor László Csaba volt pénzügyminiszter lesz. Csatlakozzanak a Klasszis Média YouTube-csatornáján és kérdezzenek, akár az adás közben, akár még előtte, írában, a [email protected] email-címen.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Úszik az állam a devizaadósságban, jövőre tovább romolhat a helyzet

Megugrott az állami devizaadósság, jövőre tovább romolhat a helyzet

A 2026-os év legmeghatározóbb eseménye a magyar társadalom és gazdaság szempontjából az áprilisi választás lesz. A kormány megemelt költségvetésihiány-céllal vág bele a késhegyre menő küzdelembe. Az államadósság így tovább duzzad, ráadásul egyre nagyobb arányban kell azt devizakibocsátásokból finanszírozni. Amíg erős a forint, addig nincs nagy baj, csak maradjon is így. 

Őrsi Gergely

Csúnya ajándékot kapott a kormánytól egy budai kerület

Több mint 4 milliárd forintot vonnak el.

Diane Keaton, Robert Redford, Claudia Cardinale és a többiek – tőlük búcsúztunk 2025-ben

Az örökifjú Keleti Ágnes, a bűbájos Diane Keaton, a sármos Robert Redford, a szexszimbólum Claudia Cardinale, az isteni Brigitte Bardot  és a mindig nevetős Kálloy Molnár Péter is azok között van, akik már fent koccintanak szilveszterkor. Ebben az évben is sok hírességet vesztettünk el.

Van visszaút? Üzentek a brit kormánynak a Brexittel kapcsolatban

Van visszaút? Üzentek a brit kormánynak a Brexittel kapcsolatban

A brit országos szakszervezeti szövetség (Trades Union Congress, TUC) vezetője szerint a munkáspárti brit kormánynak nem szabad elzárkóznia attól, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unió vámuniójába.

Nagy Márton mininisztériuma szerint több százezer magyar cégen segítettek

Nagy Márton minisztériuma szerint több százezer magyar cégen segítettek

Adócsökkentésekkel, adminisztrációs könnyítésekkel, beruházásösztönző kedvezményekkel és célzott támogatásokkal segíti a kormány a magyar vállalkozásokat: a 11 pontból álló, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési program összesen 230-240 ezer vállalkozásnak nyújt érdemi segítséget – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vasárnap.

Figyelem, fontos határidő közeleg az autósoknak!

Figyelem, az autósoknak is fontos határidő közeleg!

December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Az év kérdése: hova lett 500 milliárd forint? Nincs gyanúsított az MNB-botrányban

Az év kérdése: hova lett 500 milliárd forint? Nincs gyanúsított az MNB-botrányban

Nem lehetett kérdés, hogy mi volt a legnagyobb ügy 2025-ben: a számvevőszéki jelentés után tavasszal kirobbant az MNB-botrány.

Mi lesz a választások után? Valamire készül a kormány az önkormányzatokkal

Mi lesz a választások után? Valamire készül a kormány az önkormányzatokkal

Navracsics Tibor az önkormányzati rendszert érintő átfogó javaslatcsomagot ígért a választások utánra

Trükkösen utalt a kormány Budapestnek – mégis csődbe mehet a főváros

Trükkösen utalt a kormány Budapestnek – mégis csődbe mehet a főváros

8,8 milliárd forintot átutalt karácsony előtt a kormány Budapestnek, de a másik 12 milliárd még nem érkezett meg.

A végtelenül humoros Mészáros Lőrinc idén sem tréfált az üzletben

A végtelenül humoros Mészáros Lőrinc idén sem tréfált az üzletben

A leggazdagabb magyar vett néhány dolgot az idén, de 2025-ben bebizonyította, hogy egészen egyedi a humora.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168