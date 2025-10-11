Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Forint Infláció Magyar alapkamat Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Semmit nem ért az S&P Nagy Márton szavai ellen

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Hiába a pozitív hitelminősítői döntés, a forint gyengüléssel nyitotta a hétvégét.

A Standard&Poor's továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot, miután az államadósság-besorolásunk maradt a bóvli fölött, a BBB- kategóriában. Azt gondolhattuk volna, hogy a pozitív hír a forint árfolyamának is támaszt adhat, de nem így történt.

Szombat reggel 9 órakor egy euróért 392,67 forintot, egy amerikai dollárért 337,86 forintot, míg egy svájci frankért 422,76 forintot kellett fizetni a bankközi devizapiacon. Az euró/dollár kurzusa 1,1622. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A hazai fizetőszeköz tovább gyengült a péntek esti szintekhez képest. Az S&P döntése tehát nem állította meg azt az október 7-e óta tartó folyamatot, amit Nagy Márton indított el. A nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián arról beszélt, hogy „túl magas a reálkamat”, és a tárca véleménye szerint alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni az inflációs célt, ami közben az árfolyam-stabilitás és az ország finanszírozása is stabil marad. Hozzátette, hogy nem arról van szó, hogy a magyar reálkamat eltűnjön (vagyis, hogy az infláció alá süllyedjen az alapkamat mértéke), hanem arról, hogy jelenleg „túl magas” annak értéke.

Nagy Márton a reálkamat lehetséges csökkentésére utalt, a forint rögtön bezuhant a devizapiacon, és még most is azt nyögi
Nagy Márton a reálkamat lehetséges csökkentésére utalt, a forint rögtön bezuhant a devizapiacon, és még most is azt nyögi
Fotó: MTI/Purger Tamás

A piac azonnal büntetett: az euróval szembeni jegyzés október 7-én a reggeli 389,2-es szintről estére megközelítette a 393-as szintet. A nemzetközi szereplők pedig már pont hitelesnek ítélték meg a Magyar Nemzeti Bank óvatos és szigorú monetáris politikáját, a 6,5 százalékos jegybanki alapkamat miatt a forint egyre vonzóbb befektetésnek számított. Nagy Márton szavai ezt a hitet rendíthették meg.

Eközben a héten számos fontos makroadat látott napvilágot a magyar gazdaságból. Mi is részletesen beszámoltunk a kiskereskedelem és az ipar teljesítményéről, amik inkább (főleg az ipar esetében) csalódást keltettek. Az infláció pedig sorozatban a harmadik hónapban ragadt a 4,3 százalékos szinten. A forintra viszont leginkább a nemzetgazdasági miniszter szavai hatottak. A legnagyobb kérdés, hogy a közeljövőben ismét be tud-e nézni a hazai fizetőeszköz árfolyama az euróval szemben a 390-es szint alá?

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megjött az S&P döntése: fújhat egyet a kormány

Megjött az S&P döntése: fújhat egyet a kormány

A Standard and Poor’s megerősítette Magyarország államadósság-besorolását. 

Padlón az olaj, a benzinárak mégsem követik

Padlón az olajár, a benzinárak mégsem követik

Hosszú évek óta nem láttunk olyan alacsony olajárat, mint ami az utóbbi időben kialakult, ugyanakkor a benzinkutakon más kép rajzolódik ki. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint a geopolitikai helyzettől a magas adókig számos tényező hozzájárul ehhez.

Varga Mihály szerint kulcsfontosságú a magas infláció letörése

Varga Mihály szerint kulcsfontosságú a magas infláció letörése

A jelenlegi gazdasági kihívások kezeléséhez a stabilitásorientált monetáris politika és az egyensúly megtartása mellett szükség van a technológiai átmenethez való gyors alkalmazkodásra is – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke pénteken Székelyudvarhelyen, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 34. Vándorgyűlésén az MNB közleménye szerint.

A '90-es évek árnya: így maradtunk ma is összeszerelő üzem

A '90-es évek árnya: így maradtunk ma is összeszerelő üzem

Egy egymillió euró értékű gépből még ma is jellemzően 50 ezer eurónyi értéket állít elő a magyar ipar, a többit, az elektronikát, szoftvereket, know-how-t Nyugaton szerelik fel a járművekre. A problémák a '90-es években kialakult egészségtelen iparszerkezetből fakadnak, és bár van javulás, még ma sem sikerült levetkőzni a múlt árnyait.

Kevesebben kapnak családi adókedvezményt, mint négy éve

Kevesebben kapnak családi adókedvezményt, mint négy éve

Több mint 100 ezer fővel csökkent azok száma, akik családi adókedvezményt kapnak, mindössze négy év alatt. A családi pótlék átlagos összege továbbra sem éri el a 24 ezer forintot, és csak minden hetedik igénylőnek van kettőnél több gyereke.

Jól indult a péntek a forintnak

Jól indult a péntek a forintnak

Az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a magyar fizetőeszköz. 

Figyelmeztető jelzést kapott az Orbán-kormány

A Költségvetési Tanács (KT) szerint bekövetkeztek az általa a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok – állapította meg a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény első félévi végrehajtásáról készített véleményében a testület, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra.

Kiemelt beruházássá válhat az Újpest futballstadionja

Hosszas huzavona után pont kerülhet az Újpest új futballstadonjának történetére. 

Érdekes partnerséget kötött az MBH

Az MBH Bank és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja, hogy a bank szakmai és anyagi támogatásával segítse a TÖOSZ küldetését, és hozzájáruljon egy önkormányzatbarát társadalmi, gazdasági és jogi környezet megteremtéséhez. A partnerség tovább erősíti az MBH Bank azon célkitűzését, hogy a helyi adottságokhoz illeszkedve minél hatékonyabb, személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani az önkormányzati ügyfelei számára.

Szertefoszlottak a Mol álmai az Adria kőolajvezetékről

A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat nem eladó, ilyen lehetőséget a kormány nem fontolgat – jelentette ki Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a kabinet ülésén.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168