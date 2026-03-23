Senki nem kerülheti el az iráni háború hatásait?

„Nagyon súlyos” a helyzet a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint.

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője hétfőn, a sydney-i Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében az iráni háború következményei kapcsán.

Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Elmondta, hogy míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés „több mint a két nagy olajsokk együttvéve”.

Az IEA-vezető „nagyon súlyosnak” nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait. A világgazdaság számára különösen nagy kockázatot jelent a Hormuzi-szoros blokádja, amelyen keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállítás mintegy ötöde halad át.

A február 28-án kirobbant iráni háború kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gázinfrastruktúráját érő iráni támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapia­cokon.

Ketyeg az óra Iránban Donald Trump posztja után (2026-03-22 10:31:00)

A drágulás enyhítésére az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy 400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből. Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása, és a hatodik ilyen lépés.

Birol közölte: az IEA jelenleg további készletfelszabadítás lehetőségéről egyeztet ázsiai és európai kormányokkal. Hangsúlyozta, hogy nincs meghatározott olajárszint, amely automatikusan újabb beavatkozást váltana ki. A döntéseket a piaci helyzet folyamatos értékelése alapján hozzák meg.

Az ügynökség vezetője szerint a válság kezelésének kulcsa a Hormuzi-szoros mielőbbi megnyitása lenne.

„A legfontosabb megoldás ennek a problémának a rendezésére a szoros újranyitása”

- fogalmazott.

Már korlátozzák is a tankolható mennyiségeket a szomszédban

Ellátási zavaroktól tartanak Szlovéniában. 

Jól öregedtek Varga Mihály februári szavai

Valószínűleg kötelező körnek szánta Varga Mihály februárban azt a mondatot, hogy a februári lazítás nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét, de ez a kijelentés márciusra kőkemény valósággá vált. Az Irán elleni háború ugyanis teljes bizonytalanságot szült a geopolitikában: megugrottak az energiaárak, ingadoznak a feltörekvő devizák, így a forint, ez pedig káros hatással van az inflációs pályára is. Sőt, hosszú-hosszú idő után az Mfor Elemzői Konszenzus szakembereinek véleményei közt felbukkan a jegybanki kamatemelés távoli, nagyon halvány esélye is.

Ekkora része tartozik a magyar társadalomnak az alsó rétegbe: a kutatókat is meglepte az arány

Az Európai Unió hárommillió magyar szegényt lát, egy friss szociológiai tanulmány viszont azt írja, a magyarok 42 százaléka tartozik az alsó társadalmi réteghez. Ez az arány megnőtt az elmúlt négy évben.

1000 forintos benzinár? Van, ahol ez már nem csak riogatás

A közelmúlt hazai politikai csatározásai közepette az 1000 forintos üzemanyagár egyfajta szállóige lett. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő körképéből kiderül, hogy az iráni háború okán elszálló olajár miatt egyes uniós országokban már vészesen közelítenek ehhez az árszintez.

Mégsem állította le Lázár János a HÉV fejlesztését?

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint továbbra is elkötelezettek a HÉV-fejlesztések mellett.   

Ipartörténet: villámgyorsan gazdára talált a Tungsram egyik legnagyobb gyára

3,6 milliárd forintos áron elkelt a Tungsram nagykanizsai gyára, a budapestire tart a licit.

Tömeges bezáráson gondolkodnak a benzinkutasok, és az idő is szorítja őket

A választások előtt lenne értelme egy nagyobb akciónak, tüntetésnek, tömeges bezárásnak, vagy mennyiségi korlátozásnak – erről beszélt több benzinkút-tulajdonos a G7-nek. Az előző ársapka tanulságai után attól félnek, ismét veszteséges lesz a kutak működtetése, és a kormány által ígért, védett árnál alacsonyabb árú gázolaj sem érkezett meg hozzájuk.

Elárulta, hogy készül a választások utánra Orbán Viktor

Orosz olaj, uniós pénzek – mi lesz április után? A magyar miniszterelnök szerint csak az első csatát nyerte meg Brüsszelben.

Soha nem látott dolgok történtek Orbán Viktorral a brüsszeli csúcson

Zárt ajtók mögött komoly kritikákat kapott. A magyarországi választásokig azonban már nem nagyon tudnak vele mit kezdeni az uniós vezetők.

Elképesztő szinten a benzin és a gázolaj piaci ára

A gázolaj átlagára 159 forinttal emelkedett literenként az elmúlt másfél hónapban, a benziné 119 forinttal.

