Senki sem jár jól a kormány bejelentett kemény lépésével?

Holoda Attila így értékelte a bejelentett tervet.

Ahogy arról cikkünkben is írtunk, a miniszterelnök a kormányülés előtt jelentette be, hogy a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítják, és az így az országban maradó gázmennyiséget itthon betárolják.

Holoda Attila közösségi oldalán fűzött megjegyzéseket a miniszterelnök által bejelentettekhez:

  • nem országok, hanem földgázkereskedő cégek kereskednek egymással, azaz nem Magyarország ad gáz Ukrajnának, és még csak az sem feltétlenül igaz, hogy magyar cégekről van szó;
  • a kereskedők szerződések alapján adnak el és vásárolnak földgázt, melyben mindkét szerződő partnerre vonatkozóan vannak kötelezettségek (ellátásbiztonság, ütemezés, mennyiség, ár, egyéb fizetési feltételek)
  • A szerződések alapján az eladó kereskedő nominálja a gázszállítást a földgászállító cég felé, amelyért fizet, cserébe a a földgázszállító vállalat garantája a megadott mennyiség továbbítását a saját rendszereén, amiért díjat számol fel.
  • tehát amennyiben a magyar kormány adminisztratív eszközökkel megakadályozza a leszerződött mennyiség továbbítását az ukrán határkeresztező ponton keresztül az ukrán vásárló felé, azzal anyagi, erkölcsi és üzleti kárt okoz az ukrán vásárlónak, az eladó földgázkereskedőnek (ez lehet magyar, de külföldi kereskedő cég is), valamint a földgázszállítónak is.

Hozzátette, Ukrajna felé jelenleg napi 7,5-8,2 millió köbméter földgáz kerül tranzitálásra, a hazai nagynyomású földgázrendszerből. Ukrajna napi földgázfogyasztása nagyjából 90-130 millió köbméter naponta, azaz a Magyarországról érkező mennyiség kevesebb, mint az ukrán fogyasztás 10 százaléka. Amennyiben ezt pótolniuk kell az ukránoknak a saját gázfogyasztóik ellátásához, akkor azt Lengyelország, Litvánia, Szlovákia vagy Románia irányából könnyedén megteszik, tekintettel arra, hogy valójában ez marginális mennyiség a teljes fogyasztásukhoz képest – tette hozzá.

Hoppon maradt Magyarország, már csak mi várunk az uniós védelmi hitelre

Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország nemzeti védelmi terveit a Security Action for Europe (SAFE) kezdeményezés keretében. Így már csak Magyarország terve van függőben, holott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február közepén még úgy nyilatkozott, hogy néhány napon belül várható döntés.

Méretes pénzeket mozgattak meg egy EU-s döntés miatt

Átcsoportosítottak egy jelentős összeget.

Megjött a választások előtti utolsó felmérés: ilyen hangulatban mehetünk szavazni április 12-én

A GKI Gazdaságkutató Zrt. közölte az április 12-i választások előtti utolsó gazdasági hangulatindexét. A mutató értéke 0,4 százalékponttal csökkent márciusban februárhoz képest, ami leginkább az üzleti várakozások romlásával magyarázható. Bár a fogyasztói bizalom enyhén javult, a kormányzati osztogatások azért semmiképp sem indítottak el egy hurráoptimizmust a lakosság körében.

Magyarországon lehet a kínai Eximbank regionális központja

A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

GKI: Elsőre meglepőnek tűnhet az alapkamat helyben hagyása

A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén – az elemzői várakozásoknak megfelelően – 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. Az inflációs adatokra pillantva mindez meglepő lehet: a 2022-2023-as drasztikus áremelkedés kora leáldozott, még ha a fogyasztók inflációs érzékelése továbbra is magas. 

Leminősíthetik Magyarországot a választások után

Rossz hírt közölt a hitelminősítő: bóvliba kerülhetünk április 12. után

Varga Mihály a kamatemelésről: minden opció az asztalon van

Az iráni háború nyomán elszabaduló energiaárak, a növekvő inflációs kockázatok és a régiós átlagnál nagyobb mértékben gyengülő forintárfolyam miatt nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés hátteréről és a hormuzi válság magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón számolt be.

Magyarországon 257 fő kap 1,5 millió feletti nyugdíjat

Míg egyes nyugdíjasok alig tudnak megélni, addig vannak, akik milliós apanázst kapnak az államtól. 

Jaksity György élőben válaszol a kérdésekre – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítójával, elnökével folyó beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Ez már az olajválság hatása: borúsabban látják a jövőt Varga Mihályék

Egy órával azután, hogy a Monetáris Tanács 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a Magyar Nemzeti Bank közzétette a friss GDP- és inflációs prognózisát. További részletek majd a csütörtökön publikálandó Inflációs jelentésben válnak ismertté.

