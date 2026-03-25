Senki sem jár jól a kormány bejelentett kemény lépésével?

Ahogy arról cikkünkben is írtunk, a miniszterelnök a kormányülés előtt jelentette be, hogy a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítják, és az így az országban maradó gázmennyiséget itthon betárolják.

Holoda Attila közösségi oldalán fűzött megjegyzéseket a miniszterelnök által bejelentettekhez:

nem országok, hanem földgázkereskedő cégek kereskednek egymással, azaz nem Magyarország ad gáz Ukrajnának, és még csak az sem feltétlenül igaz, hogy magyar cégekről van szó;

a kereskedők szerződések alapján adnak el és vásárolnak földgázt, melyben mindkét szerződő partnerre vonatkozóan vannak kötelezettségek (ellátásbiztonság, ütemezés, mennyiség, ár, egyéb fizetési feltételek)

A szerződések alapján az eladó kereskedő nominálja a gázszállítást a földgászállító cég felé, amelyért fizet, cserébe a a földgázszállító vállalat garantája a megadott mennyiség továbbítását a saját rendszereén, amiért díjat számol fel.

tehát amennyiben a magyar kormány adminisztratív eszközökkel megakadályozza a leszerződött mennyiség továbbítását az ukrán határkeresztező ponton keresztül az ukrán vásárló felé, azzal anyagi, erkölcsi és üzleti kárt okoz az ukrán vásárlónak, az eladó földgázkereskedőnek (ez lehet magyar, de külföldi kereskedő cég is), valamint a földgázszállítónak is.

Hozzátette, Ukrajna felé jelenleg napi 7,5-8,2 millió köbméter földgáz kerül tranzitálásra, a hazai nagynyomású földgázrendszerből. Ukrajna napi földgázfogyasztása nagyjából 90-130 millió köbméter naponta, azaz a Magyarországról érkező mennyiség kevesebb, mint az ukrán fogyasztás 10 százaléka. Amennyiben ezt pótolniuk kell az ukránoknak a saját gázfogyasztóik ellátásához, akkor azt Lengyelország, Litvánia, Szlovákia vagy Románia irányából könnyedén megteszik, tekintettel arra, hogy valójában ez marginális mennyiség a teljes fogyasztásukhoz képest – tette hozzá.

