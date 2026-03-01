Simicska Lajos egykori jobbkeze váratlanul újra aktivizálta magát

Üzletviteli tanácsadással foglalkozó céget alapított Simicska Lajos egykori jobbkeze, Nyerges Zsolt, derül ki az Opten nyilvános adatbázisából. Az új társaság neve: N.E.Z. Digital Zrt., a részvénytársaság alapításához szükséges ötmillió forint alaptőkével jött létre február 16-án, a milliárdos vállalkozónak pedig minősített többsége van benne. Hogy pontosan mi a célja az új vállalkozással Nyerges Zsoltnak, azt egyelőre nem lehet tudni, de a milliárdos nagyjából egy éve feltűnően aktív az üzleti életben.

Nyerges Zsolt nagyon aktív lett

A hivatalos megfogalmazás szerint az üzletviteli tanácsadás szakágazatba az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben, mint például vállalati stratégiai és szervezeti tervezés, üzleti folyamat átalakítása, vezetés korszerűsítése, költségcsökkentés és más pénzügyi kérdések; marketingpolitika; humánerőforráspolitika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése; bér- és nyugdíjazási stratégia tervezése; termelés ütemezése és ellenőrzés tervezése tartozik. Tehát nagyon sok mindennel foglalkozhat a N.E.Z. Digital Zrt. a jövőben.

A részvénytársasági forma pedig azt jelzi, hogy Nyerges Zsolt új vállalkozása jelentősebb tőkeerővel rendelkezik, növekedési tervei vannak, vagy presztízsértékű, komolyabb formát szeretne a Kft.-nél. A Zrt. olyan közepes vagy nagyvállalatok számára ideális, ahol a részvényesek felelőssége korlátozott (csak a részvényeik névértékéig felelnek), és a tőkebevonás rugalmasabb.

A talán Nyerges Zsolt nevéből alkotott N.E.Z. cégcsoport így már háromtagúvá nőtte ki magát. Lapunk írta meg, hogy tavaly novemberre teljes egészében Nyerges Zsolté lett az őrző-védő szektor legnagyobb hazai cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.. A milliárdos sokáig inaktív volt, de tavaly tavasszal megjelent róla egy hír, miszerint N.E.Z. Investment Zrt. néven alapított egy tanácsadó céget. Ez a N.E.Z. Investment Zrt. lett a N.E.Z. Capital Kft. tulajdonosa, amely végül a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével bekebelezte a NER legnagyobb őrző-védő cégét.

A milliárdos leginkább arról híres, hogy ő csak átmeneti birtokos szokott lenni. A 2010-es évek elején Simicska Lajos mellett a Fidesz gazdasági hátországának egyik legbefolyásosabb irányítója volt. Jelentős szerepet töltött be olyan cégekben, mint a Közgép Zrt. vagy a Hír TV, ahol a 2018-as választások után ő vezényelte le a tulajdonosváltást. A 2015-ös „G-nap” utáni konfliktust követően, 2018-ban ugyanis ő vásárolta meg Simicska Lajos és családja összes üzleti érdekeltségét, amelyeket később továbbadott a NER-hez köthető üzleti köröknek, például Mészáros Lőrincnek. Nyerges állandó szereplője a 100 leggazdagabb magyar listájának, vagyonát legutóbb 60 milliárd forintra becsülték.

Hosszú idő eltelte után tavaly tavasszal látványosan aktiválta magát. A HVG írta meg, hogy egészségüggyel és gyógyszer-kereskedelemmel foglalkozó céget is alapított Simicska Lajos egykori jobbkeze. A DentalDoc Kft.-ben egyharmad-egyharmad arányban tulajdonos az egyik fia, Nyerges Arnó és egy másik fiatal, Berecz Bence is. Arra pedig lapunk bukkant rá, hogy tavaly áprilisban Bérlakás Birodalom Kft. néven is alapított egy új vállalkozást, amely a nevéből is kikövetkeztethető módon ingatlanok bérbeadásával foglalkozik.