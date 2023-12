Simor András: a kormány Brüsszellel való konfliktusának szörnyű következményei lehetnek

Ezt is kijelentette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnöke, akivel a Klasszis Klubunk legutóbbi adásában beszélgettünk a hazai makrogazdasági helyzetről, az inflációról, a GDP-ről, a reálbérekről és természetesen az immár örökzöldnek számító témáról, nevezetesen arról, hogy mikor juthat hozzá Magyarország az őt megillető uniós forrásokról. De emellett a kormány és az MNB között egyre élesebb konfliktus is szóba került, valamint az euróbevezetés. Ha szeretné visszanézni a beszélgetést, vagy azt esetleg elmulasztotta, most megteheti.