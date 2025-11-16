Simor András: Az amerikai pénzügyi védőpajzs nem helyettesíti az uniós forrásokat

Mi mással kezdhettük volna beszélgetésünket vendégünkkel, mint a washingtoni Orbán-Trump találkozó értékelésével. Már csak azért is, mert a kormányzati kommunikáció szerint egyebek mellett egy olyan megállapodás is született, a devizák cseréjére vonatkozó swap line, amelyet csak jegybankok szoktak egymással tető alá hozni. Így érdekes, mi erről a Magyar Nemzeti Bank 2007-2013 közötti elnökének a véleménye.
De Simor Andrással a magyar gazdaság minden búját-baját átbeszéltük. Például azt, tényleg csak és kizárólag külső körülmények miatt szenved-e a hazai ipar – ahogy azt a kormány állítja –, miközben kitértünk arra is, egy kormányváltás esetén min lehetne rövid időn belül változtatni. Arra a kérdésünkre pedig, hogy mindenképpen szükség lesz-e a 2026. áprilisi választások után megszorításokra, a volt jegybankelnök első hallásra talán meglepőnek tűnő választ adott.
A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
0:03 Beköszönés
2:25 Nem tudjuk, mi történt az Orbán-Trump találkozón
7:15 Csak egy politikai blöff a védőpajzs?
15:06 Bóvliba vághatják a hitelminősítők Magyarországot?
22:26 Mitől ilyen erős a forint?
30:24 Tényleg csak a német gazdaság miatt szenved a hazai ipar?
37:20 Amin nagyon rövid idő alatt lehetne változtatni
42:36 A Tisza Pártról
46:46 Elkerülhetetlenek lesznek a megszorítások, bárki kerül kormányra?
51:01 Az MNB-alapítványokról, a túlárazott székház-felújításról
53:24 A vagyonadóról
57:39 Elköszönés
