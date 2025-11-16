Simor András: Az amerikai pénzügyi védőpajzs nem helyettesíti az uniós forrásokat

Mi mással kezdhettük volna beszélgetésünket vendégünkkel, mint a washingtoni Orbán-Trump találkozó értékelésével. Már csak azért is, mert a kormányzati kommunikáció szerint egyebek mellett egy olyan megállapodás is született, a devizák cseréjére vonatkozó swap line, amelyet csak jegybankok szoktak egymással tető alá hozni. Így érdekes, mi erről a Magyar Nemzeti Bank 2007-2013 közötti elnökének a véleménye.

De Simor Andrással a magyar gazdaság minden búját-baját átbeszéltük. Például azt, tényleg csak és kizárólag külső körülmények miatt szenved-e a hazai ipar – ahogy azt a kormány állítja –, miközben kitértünk arra is, egy kormányváltás esetén min lehetne rövid időn belül változtatni. Arra a kérdésünkre pedig, hogy mindenképpen szükség lesz-e a 2026. áprilisi választások után megszorításokra, a volt jegybankelnök első hallásra talán meglepőnek tűnő választ adott.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:03 Beköszönés

2:25 Nem tudjuk, mi történt az Orbán-Trump találkozón

7:15 Csak egy politikai blöff a védőpajzs?

15:06 Bóvliba vághatják a hitelminősítők Magyarországot?

22:26 Mitől ilyen erős a forint?

30:24 Tényleg csak a német gazdaság miatt szenved a hazai ipar?

37:20 Amin nagyon rövid idő alatt lehetne változtatni

42:36 A Tisza Pártról

46:46 Elkerülhetetlenek lesznek a megszorítások, bárki kerül kormányra?

51:01 Az MNB-alapítványokról, a túlárazott székház-felújításról

53:24 A vagyonadóról

57:39 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A Klasszis Klub Live korábbi adásait itt találja.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

Kapcsolódó tartalom Aranyélet Bosszantja? Örül neki? Írja meg! Legyen az Ön levele az igazi Magyarország képének egy darabja. Ne fogja vissza magát, de legyen reális, rövid és kerülje a szélsőségeket! Közérdekű történetét, véleményét sok ezren olvassák majd. Lásson hozzá, írja ide: [email protected]

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)