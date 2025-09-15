Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró Autópiac, járműipar BYD EY (Ernst & Young) Mazda Nissan Renault

Siralmas félévet zártak az autógyártók, kivéve a kínaiakat

mfor.hu

A BYD is növelni tudta a profitját, eközben az autóipari cégek nyeresége 55 százalékkal esett vissza az idei első félévben globálisan.

Drámai különbségeket mutat az autóipar idei első féléves teljesítménye – írja a Hvg az EY friss tanulmányáról. Az autógyártók összesített nyeresége 55 százalékkal esett vissza, a kínai cégek viszont növelni tudták a profitjukat.

A visszaesés leginkább a Renault, a Nissan, a Stellantis és a Mazda számára volt fájdalmas: a Renault és a Stellantis együttes mínusza több mint 11 milliárd euró. A német gyártók nyeresége 38 százalékkal, az amerikai gyártóké 43 százalékkal esett vissza.

A BYD, a Great Wall Motor és a Geely viszont együttesen 1 százalékkal növelték a nyereségüket, a forgalmuk pedig 20 százalékkal nőtt. Eközben a német vállalatok forgalma 4 százalékkal csökkent, a Renault és a Stellantis pedig 9 százalékkal kevesebb járművet adott el. A nagy különbség arra utal, hogy a piac szerkezete látványosan átalakul, és a kínai cégek egyre erőteljesebben uralják a növekedés terepét.

