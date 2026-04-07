2p
Hibrid- és elektromosautók

Soha ennyi tisztán elektromos gépkocsi nem állt forgalomba, mint márciusban

mfor.hu

Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai flotta klímabarát megújításában. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM) kedden.

Több kategóriában is utcahosszal dőltek meg az eddigi rekordok. Márciusában 4257 kizárólag elektromos hajtású gépkocsit szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel. E mutató a korábbi legerősebb hónapban sem érte el a háromezer darabot.

A bővülés zömét a személyautók adták 3894 darabbal, ebben az összevetésben sem volt még háromezret elérő havi adat. A járműkategóriában a múlt hónapban történt meg a százezredik zöldrendszámos forgalomba helyezés – emelte ki az Energiaügyi Minisztérium.

A március az elektromos autóké volt
Fotó: GreenGo

A közúti nyilvántartás adatai szerint 346 egységgel örökrekordot értek el a tehergépkocsik is, zöld buszból pedig a háromszázadik állt munkába márciusban. A kiugró márciusi gyarapodás a kifutóban lévő vállalati támogatási programmal magyarázható, amely több mint tízezer korszerű és környezetkímélő járművek zöldíti a céges flottákat – tették hozzá.

Az elektromos autózás térnyerésével csökken a helyi levegőszennyezés és zajterhelés, élhetőbbé válnak a települések. A zöld gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint hagyományos hajtású társaiké – jegyezte meg a minisztérium.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG