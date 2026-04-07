Soha ennyi tisztán elektromos gépkocsi nem állt forgalomba, mint márciusban

Több kategóriában is utcahosszal dőltek meg az eddigi rekordok. Márciusában 4257 kizárólag elektromos hajtású gépkocsit szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel. E mutató a korábbi legerősebb hónapban sem érte el a háromezer darabot.

A bővülés zömét a személyautók adták 3894 darabbal, ebben az összevetésben sem volt még háromezret elérő havi adat. A járműkategóriában a múlt hónapban történt meg a százezredik zöldrendszámos forgalomba helyezés – emelte ki az Energiaügyi Minisztérium.

A március az elektromos autóké volt

Fotó: GreenGo

A közúti nyilvántartás adatai szerint 346 egységgel örökrekordot értek el a tehergépkocsik is, zöld buszból pedig a háromszázadik állt munkába márciusban. A kiugró márciusi gyarapodás a kifutóban lévő vállalati támogatási programmal magyarázható, amely több mint tízezer korszerű és környezetkímélő járművek zöldíti a céges flottákat – tették hozzá.

Az elektromos autózás térnyerésével csökken a helyi levegőszennyezés és zajterhelés, élhetőbbé válnak a települések. A zöld gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint hagyományos hajtású társaiké – jegyezte meg a minisztérium.

(MTI)