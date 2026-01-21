3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Budapest Airport Turizmus

Soha ennyi utas nem járt még a budapesti reptéren

mfor.hu

Megkezdődött a légikikötő nagyívű fejlesztése.

Történelmi csúcsokkal zárta fennállásának 75. évét a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport. Tavaly utasszám és cargo mennyiség területén is rekordot döntött a légikikötő, a repülőtéri közösség a szárnyaló utasforgalmat a csúcsidőszakokban is gördülékenyen kezelte. Megkezdődött a légikikötő nagyívű fejlesztése, a cél a repülőtér felkészítése a jövőben várható további növekedésre, a kiváló utasélmény fenntartása mellett – közölte a Budapest Airport

A repülőtér utasforgalma 2025-ben szinte minden hónapban 1,5 és 1,9 millió fő között mozgott, az évet pedig 19 632 894 utas kezelésével zárta a légikikötő, ami 11,7 százalékos emelkedés 2024-hez képest. A növekedést Magyarország turisztikai vonzereje mellett a repülőtér-üzemeltető járatfejlesztési stratégiája is támogatta – tavaly a repülőtér minden idők legszínesebb menetrendjét kínálta: 45 légitársaság 154 desztinációja volt elérhető, a korábbi éveknél is nagyobb ülőhelykapacitás mellett.

Sokan repültek
Sokan repültek
Fotó: Depositphotos

A színes kínálatot 2026-ban is több új desztináció gazdagítja. Ahogy a Budapest Airport már tavaly bejelentette, a magyar főváros idén két úti céllal kerül vissza a legnagyobb észak-amerikai légitársaságok térképére, újabb löketet adva a tengerentúlról utazók rendkívül élénk érdeklődésének, és számos átszállási lehetőséget biztosítva Észak-és Dél-Amerika és a Karib-térség felé. A Budapest Airport, a magyar kormány és a Visit Hungary együttműködésének eredményeképp az American Airlines közvetlen Budapest-Philadelphia összeköttetéssel tér vissza, és az Air Canada is újraindítja Budapest-Toronto járatát. Az új magyar-kínai kétoldalú légiközlekedési megállapodásnak köszönhetően tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti járatszám, a Condor pedig teljesen új légitársaságként debütál a magyar piacon frankfurti járata indításával.

Az utasforgalmi adatok, valamint a magyarországi turizmus kiemelkedő eredményei tavaly is megerősítették a repülőtér bővítésére mutatkozó óriási igényt. Az új terminál építésének előkészítése mellett tavaly megkezdődött a jelenlegi épület kapacitásainak bővítése a biztonsági ellenőrzés és az utasfelvétel területén, és hamarosan megújul a parkolási rendszer és kibővül a B oldali utasmóló is. A magyar légiközlekedés jövőjét alapjaiban határozza meg az új terminál létrehozása, amely a következő évtized egyik legjelentősebb légiközlekedési beruházása lesz Közép-Európában, és hosszútávon garantálja a budapesti repülőtér versenyképességét – közölte a reptéri társaság.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meddig drágul még a dízel?

Meddig drágul még a dízel?

A benzin nem lesz drágább.

Jászai Gellért Davosban is tárgyalt

Jászai Gellért Davosban is tárgyalt

Jászai Gellért találkozott Aleksandar Vučić-csal, Szerbia elnökével.

Újabb adócsökkentést jelentett be a kormány

Újabb adócsökkentést jelentett be a kormány

A kormány szerint az éttermek helyzete különösen nehéz.

Csaló e-mailekre figyelmeztet a NAV!

Csaló e-mailekre figyelmeztet a NAV!

Senki ne dőljön be az adathalászoknak!

Osztódással szaporodik a Mészáros és Mészáros Zrt. a választások előtt

Osztódással szaporodik a Mészáros és Mészáros Zrt. a választások előtt

Döntöttek a közel 60 milliárd forintos cégvagyon felosztásáról is.

A Gránit Bankkal kapcsoltak felsőbb fokozatba a Gondoskodás Pénztárak

Korábbi stratégiai partnerét hátrahagyva a Gondoskodás Pénztárak vezetője és a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a sajtó képviselői előtt írta alá az új együttműködési megállapodását.  

Szergej Lavrovot boldoggá tenné a tervezett szerb-magyar üzlet

Szergej Lavrovot boldoggá tenné a tervezett szerb-magyar üzlet

Áldását adta az orosz külügyminiszter.

Magyarország tartja életben az ukrán energiahálózatot a kritikus helyzetben

Magyarország tartja életben az ukrán energiahálózatot a kritikus helyzetben

Az áram- és a gázszükségletek bő 40 százaléka hazánkból megy Ukrajnába. Az orosz támadások miatt kritikus a helyzet, de Magyarország akár perceken belük is segít.

Mindannyian meg fogjuk érezni az unió új vámjait – vége a temus olcsóság korának?

Mindannyian meg fogjuk érezni az unió új vámjait – vége a temus olcsóság korának?

Júliustól lép életbe az új intézkedés.

Elengedi a kormány a gyeplőt: lazul az ellenőrzés a támogatásoknál

Elengedi a kormány a gyeplőt: lazul az ellenőrzés a támogatásoknál

Elég lesz egy nyilatkozat, hogy minden rendben volt az állami támogatások felhasználásánál.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168