Soha nem látott dolgok történtek Orbán Viktorral a brüsszeli csúcson

Mint azt maga Orbán Viktor miniszterelnök is elmondta csütörtök esti rögtönzött brüsszeli sajtótájékoztatóján: az uniós vezetőknek nem sikerült rávennie őt arra, hogy ne blokkolja tovább az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítását.

A Politicónak nyilatkozó egyik forrás szerint „soha nem látott” hevességű vita alakult ki a csúcson. António Costa, az Európai Tanács általában igencsak visszafogottan nyilatkozó elnöke pedig egy csütörtök esti sajtótájékoztatón „zsarolással” vádolta meg a magyar miniszterelnököt – de a Politico forrásai szerint zárt ajtók mögött ennél durvább szavak is elhangzottak.

Nagyon, nagyon kemény kritika volt, és az általános hangulat az volt, hogy ez nem mehet így tovább. Soha nem hallottam még ilyen kemény kritikát senkivel szemben egy uniós csúcson, soha"

- mondta Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az ülésen történtekről.

Az uniós vezetők azzal próbálták Orbán Viktort rávenni álláspontja megváltozatására, hogy pénzügyi és technológiai segítséget ajánlottak fel Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték újraindításához, és egy küldöttséget is menesztett a helyszínre a vezeték állapotának felmérésére.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint egyértelmű, hogy a magyar miniszterelnök a hazai választóinak „játszik” a hitel és a vezeték körüli keménykedéssel, és bármilyen még erőteljesebb nyomásgyakorlással csak a kezére játszanának az áprilisi választás kampányának hajrájában.

Orbán Viktor csütörtök este azt mondta, hogy ő a magyar választók érdekében áll ki, és az ország érdekét védi azza, hogy „szétzúzza” a szerinte Zelenszkij által bevezetett „olajbolokádot”.

A magyar kormányfő egy váratlan támogatóra is talált a csúcson a lapnak nyilatkozó források szerint. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az ülésen arról beszélt, hogy megérti magyar kollégájának indokait arra, hogy korábbi beleegyezése ellenére megváltoztatta döntését a hitellel kapcsolatban. Meloni ugyan személyesen továbbra is a hitel azonnali folyósítása mellett van, de azt mondta, Orbán döntése „normális”, mivel „a dolgok változnak”, és ha ő Orbán helyzetében lenne,, „megértené” álláspontját. Az olasz kormány cáfolta, és „teljesen alaptalannak” nevezte a Politico értesüléseit.

Mindenesetre a patthelyzet egyelőre fennmaradt, és a következő hetekben nem is várható nagyobb elmozdulás. „Az országoknak elegük van, de senki sem akarja tovább erőltetni a dolgot jelenleg, és belesodródni a magyar választásokba” – mondta egy diplomata.

Lennének lehetőségei az uniós intézményeknek megpróbálni megkerülni a magyar blokkoást, például bíróság elé citálni a magyar vezetést.

„De miért tennél ilyet a választások előtt?”

- fogylamazott egy másik diplomata.

Így hát egyelőre kivárásra játszanak az unióban. Amennyiben a választások után egy új kormány (legyen az egy újabb Orbán-kormány, vagy veresége esetén feltehetően Magyar Péter kormánya) feloldja a blokkolást, az uniós vezetők újabb összeülése nélkül is elindulhat a hitel folyósítása.

Bart De Wever belga kormányfő újságíróknak arról beszélt a csúcs után, hogy az uniós vezetőket bosszantja Orbán Viktor lépése, de nem pánikolnak miatta, és hogy a helyzet a magyar választás után meg fog változni.

„Szerintem csak idő kérdése”

- fogalmazott.