Soha nem látott dolgok történtek Orbán Viktorral a brüsszeli csúcson

Zárt ajtók mögött komoly kritikákat kapott. A magyarországi választásokig azonban már nem nagyon tudnak vele mit kezdeni az uniós vezetők.

Mint azt maga Orbán Viktor miniszterelnök is elmondta csütörtök esti rögtönzött brüsszeli sajtótájékoztatóján: az uniós vezetőknek nem sikerült rávennie őt arra, hogy ne blokkolja tovább az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítását.

A Politicónak nyilatkozó egyik forrás szerint „soha nem látott” hevességű vita alakult ki a csúcson. António Costa, az Európai Tanács általában igencsak visszafogottan nyilatkozó elnöke pedig egy csütörtök esti sajtótájékoztatón „zsarolással” vádolta meg a magyar miniszterelnököt – de a Politico forrásai szerint zárt ajtók mögött ennél durvább szavak is elhangzottak.

Nagyon, nagyon kemény kritika volt, és az általános hangulat az volt, hogy ez nem mehet így tovább. Soha nem hallottam még ilyen kemény kritikát senkivel szemben egy uniós csúcson, soha"

- mondta Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az ülésen történtekről. 

Az uniós vezetők azzal próbálták Orbán Viktort rávenni álláspontja megváltozatására, hogy pénzügyi és technológiai segítséget ajánlottak fel Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték újraindításához, és egy küldöttséget is menesztett a helyszínre a vezeték állapotának felmérésére.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint egyértelmű, hogy a magyar miniszterelnök a hazai választóinak „játszik” a hitel és a vezeték körüli keménykedéssel, és bármilyen még erőteljesebb nyomásgyakorlással csak a kezére játszanának az áprilisi választás kampányának hajrájában.

Orbán Viktor csütörtök este azt mondta, hogy ő a magyar választók érdekében áll ki, és az ország érdekét védi azza, hogy „szétzúzza” a szerinte Zelenszkij által bevezetett „olajbolokádot”.

A magyar kormányfő egy váratlan támogatóra is talált a csúcson a lapnak nyilatkozó források szerint. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az ülésen arról beszélt, hogy megérti magyar kollégájának indokait arra, hogy korábbi beleegyezése ellenére megváltoztatta döntését a hitellel kapcsolatban. Meloni ugyan személyesen továbbra is a hitel azonnali folyósítása mellett van, de azt mondta, Orbán döntése „normális”, mivel „a dolgok változnak”, és ha ő Orbán helyzetében lenne,, „megértené” álláspontját. Az olasz kormány cáfolta, és „teljesen alaptalannak” nevezte a Politico értesüléseit.

Mindenesetre a patthelyzet egyelőre fennmaradt, és a következő hetekben nem is várható nagyobb elmozdulás. „Az országoknak elegük van, de senki sem akarja tovább erőltetni a dolgot jelenleg, és belesodródni a magyar választásokba” – mondta egy diplomata.

Lennének lehetőségei az uniós intézményeknek megpróbálni megkerülni a magyar blokkoást, például bíróság elé citálni a magyar vezetést.

„De miért tennél ilyet a választások előtt?”

- fogylamazott egy másik diplomata.

Így hát egyelőre kivárásra játszanak az unióban. Amennyiben a választások után egy új kormány (legyen az egy újabb Orbán-kormány, vagy veresége esetén feltehetően Magyar Péter kormánya) feloldja a blokkolást, az uniós vezetők újabb összeülése nélkül is elindulhat a hitel folyósítása.

Bart De Wever belga kormányfő újságíróknak arról beszélt a csúcs után, hogy az uniós vezetőket bosszantja Orbán Viktor lépése, de nem pánikolnak miatta, és hogy a helyzet a magyar választás után meg fog változni.

„Szerintem csak idő kérdése”

- fogalmazott.

 

 

Elképesztő szinten a benzin és a gázolaj piaci ára

Elképesztő szinten a benzin és a gázolaj piaci ára

A gázolaj átlagára 159 forinttal emelkedett literenként az elmúlt másfél hónapban, a benziné 119 forinttal.

Beverték az utolsó szöget is a déli HÉV-vonalak felújításának koporsójába

Beverték az utolsó szöget is a déli HÉV-vonalak felújításának koporsójába

Megnehezítette az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy egy következő kormány folytathassa a H6-os (ráckevei) és a H7-es (csepeli) HÉV-vonalak felújításának tervezését. A projektet már csak egy teljesen új közbeszerzéssel lehet újraindítani.

Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben

Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben

Éjjel 336,5-nél is járt a dollár-forint árfolyam, ami nagy lépés a csütörtöki 340 feletti záráshoz képest. Reggel 338 felett tart a váltószám, az euró pedig 390 felé közelít.

Magyarország elkezdte felélni stratégiai üzemanyagkészleteit

Magyarország elkezdte felélni stratégiai üzemanyagkészleteit

A parlamenti választás után elfogyhat az üzemanyag?

Újabb nagy bejelentés, az energiaválság miatt Szlovénia irányába nyit a magyar kormány

Szijjártó Péter bejelentette, hogy az energiaválság miatt Szlovénia irányába nyit a magyar kormány

Magyarország Szlovéniával is összeköti a földgázhálózatát, így hazánk már minden szomszédos országgal össze lesz kötve – ezt jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Ha ez így megy tovább, még egy ideig velünk lesznek a védett árak

Ha ez így megy tovább, még egy ideig velünk lesznek a védett árak

Ismét jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.

Nagyon dühös emberek várják Orbán Viktort Brüsszelben, de nem sokat tehetnek vele?

Nagyon dühös emberek várják Orbán Viktort Brüsszelben, de nem sokat tehetnek vele?

A szavakon kívül más fegyvere nincs az uniónak. Elég lehet a nyomás Orbán Viktor ellenállásának megtöréséhez?

Ámulhatnak-bámulhatnak Brüsszelben e magyar adat láttán

Ámulhatnak-bámulhatnak Brüsszelben e magyar adat láttán

Az egy éve a 27 uniós tagország harmonizált fogyasztóiár-indexei alapján összeállított rangsorban még tökutolsó hazai pénzromlás most februárban a hetedik legalacsonyabb lett.

Újítás az első neobanknál

Az újonnan indult társas vállalkozások számára is elérhetővé váltak a BinX számlacsomagjai, tehát nem kell más szolgáltatónál számlát vezetni ahhoz, hogy egy cég a neobank ügyfele legyen – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezzel tovább erősödhet a verseny a vállalkozói bankszámláknál, hiszen a Binx ajánlatai igen vonzónak számítanak a piacon.

Újabb lélektani határt lép át a dízel ára

Újabb lélektani határt lép át a dízel ára

Emelkednek a nagykereskedelmi árak.

